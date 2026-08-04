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Michelle Pfeiffer nie chce już grać głównych ról w filmach. "Nigdy więcej, przysięgam"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Michelle+Pfeiffer+nie+chce+ju%C5%BC+by%C4%87+gwiazd%C4%85+film%C3%B3w.+Gwiazda+%22Margo+jest+sp%C5%82ukana%22+wyja%C5%9Bnia+pow%C3%B3d-167882
Michelle Pfeiffer nie chce już grać głównych ról w filmach. &quot;Nigdy więcej, przysięgam&quot;
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Michelle Pfeiffer ma za sobą udany rok w telewizji. Aktorka wystąpiła w serialach "Margo jest spłukana" i "The Madison", a obie produkcje otrzymały zamówienia na kolejne sezony. Jak się okazuje, doświadczenia te wpłynęły również na jej podejście do przyszłości kariery filmowej.

Pfeiffer o rolach, które chce grać



GettyImages-2288808317.jpg Getty Images © Maya Dehlin


Podczas wydarzenia THR x Apple TV Leading the Narrative: The Women of Apple TV Pfeiffer wzięła udział w dyskusji wraz z innymi aktorkami nominowanymi do Emmy. W pewnym momencie została zapytana o role, które chciałaby wybierać w przyszłości. Jej odpowiedź była jednoznaczna: Nigdy więcej nie chcę być główną gwiazdą filmu, przysięgam na Boga. Chcę grać tylko w zespołowych produkcjach. To o wiele większa frajda, naprawdę bardzo to lubię. Warto zauważyć, że Pfeiffer pełniła także funkcję producentki wykonawczej najnowszych projektów. 

W "Margo jest spłukana" aktorka wciela się w Shyanne, matkę głównej bohaterki granej przez Elle Fanning. Serial opowiada o studentce, która porzuca naukę i zaczyna korzystać z OnlyFans, aby utrzymać siebie i swoje nowo narodzone dziecko. W obsadzie znaleźli się również Nick Offerman, Greg Kinnear, Michael Angarano i Nicole Kidman. Showrunnerem produkcji jest mąż Pfeiffer, David E. Kelley.

Aktorka bardzo pozytywnie wypowiadała się o swoich koleżankach z telewizji, podkreślając, że jest pod ogromnym wrażeniem kobiecych kreacji aktorskich we współczesnych serialach. Mówiąc o "Margo jest spłukana", zwróciła uwagę na złożoność i niedoskonałość bohaterów. Przyznała również, że prywatnie jest raczej osobą stojącą z boku i unikającą nadmiernej uwagi. Dlatego szczególnie dobrze bawiło ją wcielanie się w znacznie bardziej wyrazistą Shyanne, której kolejne stylizacje wywoływały reakcje ekipy na planie.

"Margo jest spłukana" - zwiastun



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