Michelle Williams w nowym filmie Damiena Chazelle'a. Co o nim wiemy?

źródło: Getty Images
autor: Jerritt Clark
Michelle Williams nabrała apetytu na nowe projekty. Wkrótce doda do swojego CV tajemniczy thriller, nad którym pracuje Damien Chazelle.

Jak podaje Deadline, Michelle Williams dołączyła do obsady nowego filmu Damiena Chazelle'a. Na planie niezatytułowanego projektu, którego akcja wg niepotwierdzonych informacji ma się toczyć w więzieniu, aktorka spotka się z Cillianem MurphymDanielem Craigiem i Dave'em Bautistą. Chazelle wyreżyseruje i wyprodukuje projekt na podstawie scenariusza, który sam napisał. Mówi się, że prace na planie rozpoczną się jeszcze w tym roku. 


Nowe projekty Michelle Williams


Michelle Williams w tym roku została nagrodzona Złotym Globem za główną rolę w serialu "Kwestia seksu i śmierci" – swoim pierwszym projekcie od czasu "Fabelmanów" Stevena Spielberga. Jest także zaangażowana w dwa dramaty biograficzne: "Fever" Todda Haynesa, w którym wcieli się w piosenkarkę Peggy Lee, oraz przygotowywany przez Damiena Chazelle'a "Evel Knievel on Tour" (więcej na jego temat znajdziecie TUTAJ). Na etapie postprodukcji jest dramat / thriller "A Place in Hell". 

"Fabelmanowie" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "Fabelmanowie". Rola Mitzi przyniosła Williams nominację do Oscara.



Zobacz zwiastun "Babilonu"


Aktualnie filmografię Damiena Chazelle'a zamyka opowiadający o przełomie dźwiękowym w Hollywood dramat "Babilon" z Bradem Pittem i Margot Robbie w rolach głównych. Przypominamy zwiastun: 

 

