Michelle Williams w nowym filmie Damiena Chazelle'a. Co o nim wiemy?

Michelle Williams nabrała apetytu na nowe projekty. Wkrótce doda do swojego CV tajemniczy thriller, nad którym pracuje Damien Chazelle.
Michelle Williams w nowym filmie Damiena Chazelle'a
Jak podaje Deadline, Michelle Williams
dołączyła do obsady nowego filmu Damiena Chazelle'a
. Na planie niezatytułowanego projektu, którego akcja wg niepotwierdzonych informacji ma się toczyć w więzieniu, aktorka spotka się z Cillianem Murphym
, Danielem Craigiem
i Dave'em Bautistą
. Chazelle
wyreżyseruje i wyprodukuje projekt na podstawie scenariusza, który sam napisał. Mówi się, że prace na planie rozpoczną się jeszcze w tym roku.
Nowe projekty Michelle Williams
Michelle Williams w tym roku została nagrodzona Złotym Globem za główną rolę w serialu "Kwestia seksu i śmierci
" – swoim pierwszym projekcie od czasu "Fabelmanów
" Stevena Spielberga
. Jest także zaangażowana w dwa dramaty biograficzne: "Fever" Todda Haynesa
, w którym wcieli się w piosenkarkę Peggy Lee, oraz przygotowywany przez Damiena Chazelle'a
). Na etapie postprodukcji jest dramat / thriller "A Place in Hell".
). Na etapie postprodukcji jest dramat / thriller "A Place in Hell".
