Newsy Filmy Inne Mickey Rourke uruchomił zbiórkę pieniędzy, by uniknąć eksmisji
Filmy / Inne

Mickey Rourke uruchomił zbiórkę pieniędzy, by uniknąć eksmisji

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Mickey+Rourke+zbiera+pieni%C4%85dze+na+GoFundMe.+Aktor+chce+unikn%C4%85%C4%87+eksmisji-164580
Mickey Rourke uruchomił zbiórkę pieniędzy, by uniknąć eksmisji
źródło: Getty Images
autor: WWD
Do sieci trafiła informacja, że Mickey Rourke uruchomił w niedzielę zbiórkę na GoFundMe, licząc na zebranie środków, które pozwolą mu uniknąć eksmisji z domu w Los Angeles. Jak informuje People, w grudniu aktor otrzymał wezwanie do zapłaty około 60 tys. dolarów zaległego czynszu lub opuszczenia nieruchomości.

"Sława nie chroni przed trudnościami"



GettyImages-2235120433.jpg Getty Images © Anadolu


Zbiórka zatytułowana "Help Mickey Rourke Stay in His Home" zgromadziła dotąd 47,5 tysiąca dolarów przy zakładanym celu 100 tysięcy dolarów. W opisie kampanii przypomniano znaczenie Rourke’a dla amerykańskiego kina, podkreślając jego "surową, nieustraszoną i oryginalną" obecność ekranową, wrażliwość połączoną z siłą oraz role, które "wydawały się przeżyte, a nie odegrane".

Twórcy zbiorki (powstałej w konsultacji z aktorem) wskazują także, że po odejściu z aktorstwa na rzecz boksu Rourke nabawił się blizn fizycznych i emocjonalnych, a branża się od niego odwróciła. On zaś musiał mierzyć się z problemami finansowymi i odrzuceniem. W opisie zbiórki czytamy, że "sława nie chroni przed trudnościami, a talent nie gwarantuje stabilności", a jej autorzy apelują o zapewnienie aktorowi godności i dachu nad głową.

Kariera Rourke'a rozpoczęła się pod koniec lat 70. - od tamtej pory aktor wystąpił w takich produkcjach, jak m.in. "Harry Angel", "9 1/2 tygodnia", "Rumble Fish", "Sin City: Miasto grzechu" czy "Zapaśnik". Ostatnio łączony był z niezależnym thrillerem "Mascots", jednak jego powstanie stoi pod znakiem zapytania - zmarł bowiem Udo Kier, który miał zagrać jedną z głównych ról. 

"Zapaśnik" - zwiastun



Powiązane artykuły Mickey Rourke

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Critics’ Choice 2026: Galeria zdjęć. Zobacz zwycięzców i ich emocje

Filmy

Po roli w "Czarnej Panterze" potrzebował terapii

3 komentarze
Filmy

Gwiazda "Ant-Man i Osa" o swoim ciężkim stanie zdrowia po wypadku

2 komentarze
Filmy

Czy to nowi Power Rangers? Znamy nazwiska

Festiwale i nagrody Filmy

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2025: oto nominacje

1 komentarz
Filmy

Sztuka nie jest ważna? Tak zaczyna się faszyzm – mówi del Toro

3 komentarze
Filmy Box office

Co najchętniej oglądaliśmy w grudniu? Disney przede wszystkim

1 komentarz