Mickey Rourke uruchomił zbiórkę pieniędzy, by uniknąć eksmisji

Do sieci trafiła informacja, że Mickey Rourke uruchomił w niedzielę zbiórkę na GoFundMe, licząc na zebranie środków, które pozwolą mu uniknąć eksmisji z domu w Los Angeles. Jak informuje People, w grudniu aktor otrzymał wezwanie do zapłaty około 60 tys. dolarów zaległego czynszu lub opuszczenia nieruchomości.
"Sława nie chroni przed trudnościami"
Zbiórka zatytułowana "Help Mickey Rourke Stay in His Home" zgromadziła dotąd 47,5 tysiąca dolarów przy zakładanym celu 100 tysięcy dolarów. Getty Images © Anadolu
W opisie kampanii przypomniano znaczenie Rourke’a
dla amerykańskiego kina, podkreślając jego "surową, nieustraszoną i oryginalną" obecność ekranową, wrażliwość połączoną z siłą oraz role, które "wydawały się przeżyte, a nie odegrane".
Twórcy zbiorki (powstałej w konsultacji z aktorem) wskazują także, że po odejściu z aktorstwa na rzecz boksu Rourke
nabawił się blizn fizycznych i emocjonalnych, a branża się od niego odwróciła. On zaś musiał mierzyć się z problemami finansowymi i odrzuceniem. W opisie zbiórki czytamy, że "sława nie chroni przed trudnościami, a talent nie gwarantuje stabilności", a jej autorzy apelują o zapewnienie aktorowi godności i dachu nad głową.
Kariera Rourke'a
rozpoczęła się pod koniec lat 70. - od tamtej pory aktor wystąpił w takich produkcjach, jak m.in. "Harry Angel
", "9 1/2 tygodnia
", "Rumble Fish
", "Sin City: Miasto grzechu
" czy "Zapaśnik
". Ostatnio łączony był z niezależnym thrillerem "Mascots", jednak jego powstanie stoi pod znakiem zapytania - zmarł bowiem Udo Kier
, który miał zagrać jedną z głównych ról.
"Zapaśnik" - zwiastun