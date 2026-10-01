Mike Flanagan zostanie z "Carrie" na dłużej? Twórcy marzą się trzy sezony

Wygląda na to, że Mike Flanagan nie zamierza ograniczać swojej nowej "Carrie" do pojedynczego sezonu. Reżyser i scenarzysta ma znacznie większe plany wobec adaptacji powieści Stephena Kinga. W jego wymarzonym scenariuszu serial otrzymałby aż trzy sezony, tworząc coś w rodzaju telewizyjnej trylogii.
Flanagan rozwinie fabułę oryginalnej powieści?
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Nowa "Carrie
" skupi się na tytułowej bohaterce, nastolatce wychowywanej przez nadopiekuńczą matkę Margaret. Po śmierci ojca Carrie po raz pierwszy trafia do świata publicznego liceum, gdzie musi zmierzyć się nie tylko z rówieśnikami, ale również z brutalnością współczesnych mediów społecznościowych. W tym samym czasie zaczynają ujawniać się jej niezwykłe zdolności telekinetyczne. Flanagan
nie zdradził szczegółów planowanej przez siebie historii ani tego, jak dokładnie miałaby wyglądać jej dalsza część. Z jego słów wynika jednak, że już teraz myśli o "Carrie
" jako o znacznie większej opowieści niż pojedynczej adaptacji książki. Ważną rolę w realizacji tych planów może odegrać sam King
. Flanagan
najwyraźniej liczy na jego akceptację swojej wersji historii i ma nadzieję, że będzie mógł rozwinąć ją poza wydarzenia znane z oryginalnej powieści.
Serial zadebiutuje na Prime Video 7 października. W roli Carrie White występuje Summer H. Howell
, a w Margaret wciela się Samantha Sloyan
.
Powieść Kinga
po raz pierwszy trafiła na ekran w 1976 roku za sprawą Briana De Palmy
. W kolejnych latach "Carrie
" doczekała się między innymi sequela "Furia: Carrie 2
" z 1999 roku, filmu telewizyjnego z 2002 roku oraz remake'u w reżyserii Kimberly Peirce
z 2013 roku, w którym główną rolę zagrała Chloë Grace Moretz
.
"Carrie" - zwiastun