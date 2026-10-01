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Mike Flanagan zostanie z "Carrie" na dłużej? Twórcy marzą się trzy sezony

Deadline / autor: /
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Mike Flanagan zostanie z &quot;Carrie&quot; na dłużej? Twórcy marzą się trzy sezony
źródło: Materiał nadesłany
Wygląda na to, że Mike Flanagan nie zamierza ograniczać swojej nowej "Carrie" do pojedynczego sezonu. Reżyser i scenarzysta ma znacznie większe plany wobec adaptacji powieści Stephena Kinga. W jego wymarzonym scenariuszu serial otrzymałby aż trzy sezony, tworząc coś w rodzaju telewizyjnej trylogii.

Flanagan rozwinie fabułę oryginalnej powieści?



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Nowa "Carrie" skupi się na tytułowej bohaterce, nastolatce wychowywanej przez nadopiekuńczą matkę Margaret. Po śmierci ojca Carrie po raz pierwszy trafia do świata publicznego liceum, gdzie musi zmierzyć się nie tylko z rówieśnikami, ale również z brutalnością współczesnych mediów społecznościowych. W tym samym czasie zaczynają ujawniać się jej niezwykłe zdolności telekinetyczne.

Flanagan nie zdradził szczegółów planowanej przez siebie historii ani tego, jak dokładnie miałaby wyglądać jej dalsza część. Z jego słów wynika jednak, że już teraz myśli o "Carrie" jako o znacznie większej opowieści niż pojedynczej adaptacji książki. Ważną rolę w realizacji tych planów może odegrać sam King. Flanagan najwyraźniej liczy na jego akceptację swojej wersji historii i ma nadzieję, że będzie mógł rozwinąć ją poza wydarzenia znane z oryginalnej powieści.

Serial zadebiutuje na Prime Video 7 października. W roli Carrie White występuje Summer H. Howell, a w Margaret wciela się Samantha Sloyan.

Powieść Kinga po raz pierwszy trafiła na ekran w 1976 roku za sprawą Briana De Palmy. W kolejnych latach "Carrie" doczekała się między innymi sequela "Furia: Carrie 2" z 1999 roku, filmu telewizyjnego z 2002 roku oraz remake'u w reżyserii Kimberly Peirce z 2013 roku, w którym główną rolę zagrała Chloë Grace Moretz.

"Carrie" - zwiastun



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