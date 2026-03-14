Módlcie się! Ruszyły zdjęcia do "Egzorcysty"

Zaczyna się. Mike Flanagan, jeden z najpopularniejszych obecnie reżyserów horrorów (i adaptacji Stephena Kinga), ogłosił właśnie rozpoczęcie zdjęć do filmu "The Exorcist".
Padł pierwszy klaps na planie filmu "Egzorcysta" Mike Flanagan
jest reżyserem, scenarzystą i producentem filmu. I to on właśnie ogłosił w mediach społecznościowych start zdjęć. Jego post znajdziecie poniżej:
Szczegóły fabuły filmu nie są znane. Wiemy jednak, że nie jest to ani remake ani sequel. Flanagan
chce opowiedzieć zupełnie nową historię, która osadzona jest w tym samym świecie, co legendarny "Egzorcysta
". To okazja do zrobienia czegoś, czego jak sądzę nigdy wcześniej nie zrobiono z tą marką - czegoś, co oddaje hołd temu, co było, ale nie opiera się na samej nostalgii
- powiedział w jednym z wywiadów reżyser. - Naprawdę widzę w tym okazję do nakręcenia najstraszniejszego filmu w mojej karierze. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, jak wysokie są oczekiwania.
Gwiazdą "The Exorcist" jest Scarlett Johansson
, która wcieli się w zdesperowaną matkę. Jej syna zagra Jacobi Jupe
, którego mogliście oglądać ostatnio w filmie "Hamnet
".
Horror ma już ustalona datę premiery. W Ameryce obraz pojawi się 12 marca 2027 roku
.
