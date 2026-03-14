Módlcie się! Ruszyły zdjęcia do "Egzorcysty"

Zaczyna się. Mike Flanagan, jeden z najpopularniejszych obecnie reżyserów horrorów (i adaptacji Stephena Kinga), ogłosił właśnie rozpoczęcie zdjęć do filmu "The Exorcist".

Mike Flanagan jest reżyserem, scenarzystą i producentem filmu. I to on właśnie ogłosił w mediach społecznościowych start zdjęć. Jego post znajdziecie poniżej:


Szczegóły fabuły filmu nie są znane. Wiemy jednak, że nie jest to ani remake ani sequel. Flanagan chce opowiedzieć zupełnie nową historię, która osadzona jest w tym samym świecie, co legendarny "Egzorcysta".

To okazja do zrobienia czegoś, czego jak sądzę nigdy wcześniej nie zrobiono z tą marką - czegoś, co oddaje hołd temu, co było, ale nie opiera się na samej nostalgii - powiedział w jednym z wywiadów reżyser. - Naprawdę widzę w tym okazję do nakręcenia najstraszniejszego filmu w mojej karierze. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, jak wysokie są oczekiwania.

Gwiazdą "The Exorcist" jest Scarlett Johansson, która wcieli się w zdesperowaną matkę. Jej syna zagra Jacobi Jupe, którego mogliście oglądać ostatnio w filmie "Hamnet".

Horror ma już ustalona datę premiery. W Ameryce obraz pojawi się 12 marca 2027 roku.

