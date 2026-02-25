Newsy Filmy Nowa "Mgła" NIE BĘDZIE remakiem poprzedniej. Reżyser zabrał głos
Po informacji, że Mike Flanagan ponownie sięga po prozę Stephena Kinga i przygotowuje nową adaptację "Mgły", wśród widzów pojawiły się obawy o sens kolejnej wersji tej historii. Reżyser postanowił więc jasno postawić sprawę - nie zamierza odtwarzać adaptacji z 2007 roku.


Flanagan o nowej "Mgle"



Twórca podkreślił w mediach społecznościowych, że uwielbia film wyreżyserowany przez Franka Darabonta i nie widzi potrzeby tworzenia remake'u. Zamiast tego chce wrócić bezpośrednio do literackiego pierwowzoru i zaproponować własną interpretację, która od samego początku będzie się różnić od poprzedniej adaptacji.

Przypomnijmy: "Mgła" opowiada o niewielkim miasteczku w stanie Maine, które zostaje odcięte od świata przez tajemniczą, gęstą mgłę. W jej wnętrzu kryją się śmiertelnie niebezpieczne stworzenia. Garstka mieszkańców chroni się w supermarkecie, gdzie szybko okazuje się, że zagrożenie czai się nie tylko na zewnątrz. Równie groźne są narastająca panika, fanatyzm i społeczne podziały.

Historia była już przenoszona na ekran dwukrotnie: we wspomnianej kinowej wersji z 2007 roku oraz w 10-odcinkowym serialu z 2017 roku. Flanagan przekonuje jednak, że ma wyraźny powód, by ponownie sięgnąć po ten tytuł. Jak zaznaczył, gdyby nie miał przekonującej odpowiedzi na pytanie "dlaczego teraz?", nie podejmowałby się realizacji projektu. Radzi więc, aby fani się uspokoili.

Reżyser przypomniał też, że podobne wątpliwości towarzyszyły jego wcześniejszym produkcjom, takim jak "Nawiedzony dom na wzgórzu" oraz "Zagłada domu Usherów". Tytuły te ostatecznie zyskały uznanie widzów.

Równolegle twórca pracuje nad nową odsłoną cyklu "Egzorcysta" ze Scarlett Johansson w obsadzie. Premiera tego filmu zaplanowana jest na marzec 2027 roku.

"Mgła" - zwiastun filmu



