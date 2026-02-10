Mike Flanagan ekranizuje JESZCZE JEDNĄ historię Stephena Kinga. Czy "Mroczna Wieża" kiedykolwiek powstanie?

Mike Flanagan jest jak Guillermo del Toro - lubi jednocześnie mieć w planach co najmniej kilkanaście projektów. Aktualnie powinien pracować nad nowym "Egzorcystą". A tymczasem dowiadujemy się, że właśnie zgodził się wyreżyserować dla Warner Bros. film "The Mist". TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Mistrz ekranizacji Kinga ekranizuje Kinga
Tytuł brzmi znajomo? To nie przypadek. Film będzie ekranizacją słynnej historii Stephena Kinga
wydanej w Polsce pod tytułem "Mgła"
w zbiorze "Szkieletowa załoga".
Akcja "The Mist"
rozgrywa się w małym miasteczku w Maine. Niespodziewanie całe miasto spowija mgła. Nie jest to po prostu dziwne zjawisko pogodowe. Z mgły wyłaniają się bowiem potwory, które atakują mieszkańców. Nowela została już zekranizowana w postaci filmu Franka Darabonta z 2007 roku
oraz serialu z 2017 roku
. Mike Flanagan
ma przygotować scenariusz, a następnie całość wyreżyserować. Wygląda na to, że jego "The Mist"
będzie filmem kinowym. Flanagan
jest doskonale znany widzom ze swoich ekranizacji Kinga
. Całkiem niedawno w kinach można było oglądać "Życie Chucka"
. Ale na tym jego przygoda z prozą pisarza się nie kończy. Od kilku lat Flanagan planuje dokonać adaptacji opus magnum Kinga, czyli "Mrocznej Wieży"
. Kiedy to nastąpi, trudno powiedzieć, bo obecnie Flanagan jest zajęty filmem "Egzorcysta"
, a niedawno ujawniono, że zajmie się również serialową ekranizacją powieści Kinga "Carrie"
.
Zwiastun filmu "Życie Chucka"