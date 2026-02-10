Newsy Filmy Mike Flanagan ekranizuje JESZCZE JEDNĄ historię Stephena Kinga. Czy "Mroczna Wieża" kiedykolwiek powstanie?
Mike Flanagan jest jak Guillermo del Toro - lubi jednocześnie mieć w planach co najmniej kilkanaście projektów. Aktualnie powinien pracować nad nowym "Egzorcystą". A tymczasem dowiadujemy się, że właśnie zgodził się wyreżyserować dla Warner Bros. film "The Mist".


Mistrz ekranizacji Kinga ekranizuje Kinga



Tytuł brzmi znajomo? To nie przypadek. Film będzie ekranizacją słynnej historii Stephena Kinga wydanej w Polsce pod tytułem "Mgła" w zbiorze "Szkieletowa załoga".

Akcja "The Mist" rozgrywa się w małym miasteczku w Maine. Niespodziewanie całe miasto spowija mgła. Nie jest to po prostu dziwne zjawisko pogodowe. Z mgły wyłaniają się bowiem potwory, które atakują mieszkańców. Nowela została już zekranizowana w postaci filmu Franka Darabonta z 2007 roku oraz serialu z 2017 roku.

Mike Flanagan ma przygotować scenariusz, a następnie całość wyreżyserować. Wygląda na to, że jego "The Mist" będzie filmem kinowym.

Flanagan jest doskonale znany widzom ze swoich ekranizacji Kinga. Całkiem niedawno w kinach można było oglądać "Życie Chucka". Ale na tym jego przygoda z prozą pisarza się nie kończy. Od kilku lat Flanagan planuje dokonać adaptacji opus magnum Kinga, czyli "Mrocznej Wieży". Kiedy to nastąpi, trudno powiedzieć, bo obecnie Flanagan jest zajęty filmem "Egzorcysta", a niedawno ujawniono, że zajmie się również serialową ekranizacją powieści Kinga "Carrie".

