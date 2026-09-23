Mike Leigh, twórca "Nagich" oraz "Sekretów i kłamstw", zakończy karierę. Powodem stan zdrowia

To już nie sekret ani nie kłamstwo. Wszystko wskazuje na to, że dla Mike'a Leigh, jednej z najważniejszych person brytyjskiego kina, nadszedł czas, by raz na zawsze pożegnać się z pracą artystyczną. 83-letni dziś twórca w trakcie konferencji prasowej przyznał, że "Tender Loving Care", nad którym niedawno skończył prace, może być jego ostatnim filmem w karierze. Na potencjalną emeryturę patrzy jednak ze zwyczajowym optymizmem, jak zapewnił w trakcie rozmowy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian.
Mike Leigh przechodzi na emeryturę? Co powiedział reżyser?
Na trwającym właśnie festiwalu reżyser pojawił się ze swoim nowym filmem – choć, jako że połączył się ze zgromadzonymi przez Zooma, nie jest to może najbardziej adekwatne słowo. "Tender Loving Care
" walczy tam o Złotą Muszlę
, czyli najważniejszą nagrodę imprezy. Najnowszy film Leigh
odwiedził też inne światowe festiwale: kanadyjskie Toronto
oraz amerykańskie Telluride. W obu miejscach podczas konferencji prasowych reżyser nie krył się z opowieścią o swoim stanie zdrowia. Dopiero w San Sebastian
jednak opisał go jako powód uniemożliwiający mu dalszą pracę twórczą.
To dość prosta sprawa. Zmagam się ze schorzeniem Getty Images © Joe Maher/BAFTA
[zapaleniem mięśni], które wpływa na moją sprawność ruchową i sprawia, że bardzo trudno mi się przemieszczać. Z pewnością jest to trudniejsze, niż powinno być dla aktywnego reżysera, dlatego jest całkiem prawdopodobne, że ten film będzie musiał być moim ostatnim. To wszystko. To czysto praktyczna kwestia związana z moim stanem zdrowia, kwestia fizyczna
– wyjaśnił widowni reżyser.
Jego nowy film jak zwykle jest poszukującym empatii portretem brytyjskiego społeczeństwa. Poznajemy w nim Amy (Kate O'Flynn
), bohaterkę, która nadal mieszka ze swoją przyjaciółką ze studiów Rosie – obie są pracownicami socjalnymi. Kobieta jest bardzo zżyta ze swoimi rodzicami, którzy mieszkają nieopodal. Niedaleki dystans znacznie ułatwia regularny kontakt, który staje się coraz trudniejszy, gdy w rodzinie kobiety pojawia się widmo poważnej choroby. Jak pisze po seansie dziennikarz portalu The Hollywood Reporter, Leigh z wyczuciem pokazuje, że za brytyjskim stoicyzmem w obliczu przeciwności losu kryje się tak naprawdę odwaga, solidarność i nieartykułowany strach.
Mike Leigh – o twórcy
Przypomnijmy, że ten wybitny brytyjski scenarzysta i reżyser filmowy rozpoczynał swoją karierę od pracy w telewizji oraz na deskach teatru. Zadebiutował powstałym w 1971 roku komediodramatem "Ponure chwile
", a dopiero 13 lat później zrealizował "Meantime
" z Timem Rothem
i Garym Oldmanem
w rolach głównych.
Wśród jego kolejnych projektów są "Wysokie aspiracje
" (1988), "Życie jest słodkie
" (1990), "Nadzy
" (1993, nagroda dla najlepszego reżysera na festiwalu w Cannes), "Topsy-Turvy
" (1999, nominacja do Oscara), "Wszystko albo nic
" (2002), "Vera Drake
" (2004, Złoty Lew na festiwalu w Wenecji, dwie nominacje do Oscara) oraz "Happy-Go-Lucky, czyli co nas uszczęśliwia
" (2008, nominacja do Oscara), "Kolejny rok
" (2010, nominacja do Oscara) i "Pan Turner
" (2014). Najsłynniejszym filmem w karierze reżysera pozostają "Sekrety i kłamstwa
" z 1997 roku, które otrzymały dwie nagrody na Lazurowym Wybrzeżu, w tym dla najlepszego filmu festiwalu.
W 2013 roku Leigh
przed kamerami Filmwebu opowiedział o swoich ulubionych filmach. Zobaczcie ten odcinek programu "Mój gust filmowy":
Mike Leigh w programie "Mój gust filmowy"