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Mike Leigh, twórca "Nagich" oraz "Sekretów i kłamstw", zakończy karierę. Powodem stan zdrowia

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Mike+Leigh+ko%C5%84czy+karier%C4%99.+83-latek+przestanie+kr%C4%99ci%C4%87%C2%A0filmy+z+uwagi+na+stan+zdrowia-168723
Mike Leigh, twórca &quot;Nagich&quot; oraz &quot;Sekretów i kłamstw&quot;, zakończy karierę. Powodem stan zdrowia
źródło: Getty Images
autor: Gareth Cattermole
To już nie sekret ani nie kłamstwo. Wszystko wskazuje na to, że dla Mike'a Leigh, jednej z najważniejszych person brytyjskiego kina, nadszedł czas, by raz na zawsze pożegnać się z pracą artystyczną. 83-letni dziś twórca w trakcie konferencji prasowej przyznał, że "Tender Loving Care", nad którym niedawno skończył prace, może być jego ostatnim filmem w karierze. Na potencjalną emeryturę patrzy jednak ze zwyczajowym optymizmem, jak zapewnił w trakcie rozmowy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian

Mike Leigh przechodzi na emeryturę? Co powiedział reżyser?



Na trwającym właśnie festiwalu reżyser pojawił się ze swoim nowym filmem – choć, jako że połączył się ze zgromadzonymi przez Zooma, nie jest to może najbardziej adekwatne słowo. "Tender Loving Care" walczy tam o Złotą Muszlę, czyli najważniejszą nagrodę imprezy. Najnowszy film Leigh odwiedził też inne światowe festiwale: kanadyjskie Toronto oraz amerykańskie Telluride. W obu miejscach podczas konferencji prasowych reżyser nie krył się z opowieścią o swoim stanie zdrowia. Dopiero w San Sebastian jednak opisał go jako powód uniemożliwiający mu dalszą pracę twórczą.

GettyImages-2200031202.jpg Getty Images © Joe Maher/BAFTA


To dość prosta sprawa. Zmagam się ze schorzeniem [zapaleniem mięśni], które wpływa na moją sprawność ruchową i sprawia, że bardzo trudno mi się przemieszczać. Z pewnością jest to trudniejsze, niż powinno być dla aktywnego reżysera, dlatego jest całkiem prawdopodobne, że ten film będzie musiał być moim ostatnim. To wszystko. To czysto praktyczna kwestia związana z moim stanem zdrowia, kwestia fizyczna – wyjaśnił widowni reżyser.

Jego nowy film jak zwykle jest poszukującym empatii portretem brytyjskiego społeczeństwa. Poznajemy w nim Amy (Kate O'Flynn), bohaterkę, która nadal mieszka ze swoją przyjaciółką ze studiów Rosie – obie są pracownicami socjalnymi. Kobieta jest bardzo zżyta ze swoimi rodzicami, którzy mieszkają nieopodal. Niedaleki dystans znacznie ułatwia regularny kontakt, który staje się coraz trudniejszy, gdy w rodzinie kobiety pojawia się widmo poważnej choroby. Jak pisze po seansie dziennikarz portalu The Hollywood Reporter, Leigh z wyczuciem pokazuje, że za brytyjskim stoicyzmem w obliczu przeciwności losu kryje się tak naprawdę odwaga, solidarność i nieartykułowany strach.

Mike Leigh – o twórcy



Przypomnijmy, że ten wybitny brytyjski scenarzysta i reżyser filmowy rozpoczynał swoją karierę od pracy w telewizji oraz na deskach teatru. Zadebiutował powstałym w 1971 roku komediodramatem "Ponure chwile", a dopiero 13 lat później zrealizował "Meantime" z Timem Rothem i Garym Oldmanem w rolach głównych. 

Wśród jego kolejnych projektów są "Wysokie aspiracje" (1988), "Życie jest słodkie" (1990), "Nadzy" (1993, nagroda dla najlepszego reżysera na festiwalu w Cannes), "Topsy-Turvy" (1999, nominacja do Oscara), "Wszystko albo nic" (2002), "Vera Drake" (2004, Złoty Lew na festiwalu w Wenecji, dwie nominacje do Oscara) oraz "Happy-Go-Lucky, czyli co nas uszczęśliwia" (2008, nominacja do Oscara), "Kolejny rok" (2010, nominacja do Oscara) i "Pan Turner" (2014). Najsłynniejszym filmem w karierze reżysera pozostają "Sekrety i kłamstwa" z 1997 roku, które otrzymały dwie nagrody na Lazurowym Wybrzeżu, w tym dla najlepszego filmu festiwalu.

W 2013 roku Leigh przed kamerami Filmwebu opowiedział o swoich ulubionych filmach. Zobaczcie ten odcinek programu "Mój gust filmowy":

Mike Leigh w programie "Mój gust filmowy"



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