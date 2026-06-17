Mike Myers potwierdza, że powstanie "Austin Powers 4". Aktor powrócił jako Dr Zło w nowej reklamie

Czy doczekamy się czwartej części serii "Austin Powers"? Na ten temat wypowiedział się (krótko i konkretnie) Mike Myers, odtwórca tytułowej roli.
Mike Myers o powrocie Austina Powersa
Aktor odniósł się do pytania jednego z fanów podczas programu "Trevor Noah’s World Cup Watch Party". Zapytany, czy kiedyś zobaczymy "Austina Powersa 4", odpowiedział po prostu "tak". Myers od lat podkreślał, że jest otwarty na powrót do kultowej roli, choć jednocześnie unikał jednoznacznych deklaracji. W przeszłości sugerował, że ewentualny sequel mógłby w większym stopniu skupić się na postaci Doktora Zło.
Na temat możliwości powstania czwartej części wypowiadał się również reżyser Jay Roach, zaznaczając, że decyzja zależy przede wszystkim od tego, czy Myers znajdzie pomysł na historię. Jak podkreślał, jest otwarty na współpracę, jeśli projekt faktycznie dojdzie do skutku.