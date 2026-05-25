Trwają już prace nad "Shrekiem 6"? Co zdradziła gwiazda serii?

Wygląda na to, że zapowiedziany "Shrek 5" może być dopiero początkiem wielkiego powrotu zielonego ogra na ekrany kin. Informacje na ten temat wyszły na jaw dzięki jednemu z hollywoodzkich komików, który powołał się na rozmowę z główną gwiazdą serii.
Jeszcze więcej "Shreka"? Dana Carvey
w podcaście "Fly on the Wall" ujawnił, że Mike Myers
, czyli głos Shreka
, powiedział mu ostatnio wprost: "Robimy dwie kolejne części"
. Jeśli słowa aktora okażą się prawdziwe, oznacza to, że DreamWorks Animation i Universal Pictures nie planują kończyć franczyzy na piątej części i już pracują nad "szóstką".
Seria wróci po wyjątkowo długiej przerwie. "Shrek Forever
" trafił do kin w 2010 roku, co oznacza, że między czwartą a piątą odsłoną minie aż 17 lat - premiera nowej części planowana jest bowiem na 30 czerwca 2027 roku (data premiery została już dwukrotnie przesunięta - najpierw z 1 lipca 2026 roku, a potem z grudnia 2026 roku).
Do obsady nowego filmu dołączyła Zendaya
, która użyczy głosu córce Shreka
i Fiony
. Powrócą również Cameron Diaz
oraz Eddie Murphy
jako Fiona
i Osioł
. Na razie nie wiadomo, czy w filmie pojawi się także Kot w butach
dubbingowany przez Antonia Banderasa
. Bohater ten doczekał się jednak póki co dwóch spin-offów.
Za reżyserię odpowiadają Walt Dohrn
, Conrad Vernon
i Brad Ableson
. Vernon
ma już doświadczenie z serią - pracował przy "Shreku 2
".
"Shrek 5" - zwiastun