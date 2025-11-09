Mike Smith, serialowy Bubbles, odchodzi z "Chłopaków z baraków" po oskarżeniu o napaść seksualną

Ekipa popularnego kanadyjskiego serialu "Chłopaki z baraków" poinformowała, że Mike Smith – znany fanom jako Bubbles – "odsunął się" od pracy przy produkcji po tym, jak został pozwany w sprawie o napaść seksualną.
Bubbles znika z serialu "Chłopaki z baraków". W tle oskarżenia o napaść seksualną
Twórcy serialu dostępnego na Netfliksie podkreślili, że: "traktują takie sprawy bardzo poważnie". Jesteśmy świadomi oskarżenia dotyczącego Mike’a Smitha, sięgającego 2017 roku, i traktujemy tego rodzaju sprawy z należytą powagą
– przekazało Trailer Park Boys Inc. Rozumiemy, jak trudna jest sytuacja tego typu dla wszystkich zaangażowanych stron.
Zespół dodał też, że "z szacunku dla trwającego postępowania sądowego" nie będzie komentować sprawy. W tej chwili Mike odsunął się od swojej roli w "Trailer Park Boys: The SwearNet Show", a jego obowiązki przejął Gary Howsam –
podano.
"Chłopaki z baraków"
Według informacji CBC News, Smith został oskarżony 2 października w Nowej Szkocji o rzekomy incydent z 30 grudnia 2017 roku w Dartmouth.
Smith występuje w "Chłopakach z baraków" od 2001 roku, tworząc kultowy tercet z Robem Wellsem
(Ricky) i Johnem Paulem Tremblayem
(Julian). Po siedmiosezonowym pierwowzorze zakończonym w 2007 roku, serial został wskrzeszony przez Netflix w 2014.
Zdjęcia do 13. sezonu zakończyły się w sierpniu w Nowej Szkocji – po niemal ośmiu latach przerwy od premiery poprzedniego sezonu.