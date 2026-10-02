Mike Smith z "Chłopaków z baraków" nie stanie przed sądem. Sprawa została oddalona

Sąd w kanadyjskiej Nowej Szkocji oddalił sprawę karną przeciwko Mike'owi Smithowi, aktorowi znanemu z serialu "Chłopaki z baraków". Smith był oskarżony o napaść seksualną, do której miało dojść w 2017 roku. W dniu rozpoczęcia procesu prokuratura nie przedstawiła jednak żadnych dowodów przeciwko aktorowi.
Dlaczego sprawę oddalono?
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54-letni Smith, który w "Chłopakach z baraków
" wciela się w popularną postać Bubblesa, został oskarżony w ubiegłym roku. W lutym nie przyznał się do winy. Proces miał rozpocząć się w czwartek przed sądem prowincjonalnym w Dartmouth.
Do rozpoczęcia rozprawy jednak nie doszło. Prokurator Bryson McDonald poinformował, że Korona nie przedstawiła dowodów w związku z zarzutem, ponieważ po dalszej analizie uznano, że nie jest już spełniony wymagany standard prowadzenia sprawy. McDonald nie wyjaśnił dokładniej, dlaczego prokuratura doszła do takiego wniosku. Dodał natomiast, że jego biuro pozostawało w regularnym kontakcie z osobą, która zgłosiła zarzut. Jej tożsamość jest chroniona zakazem publikacji.
W oświadczeniu przekazanym kanadyjskiemu nadawcy CBC osoba ta stwierdziła, że sprawa została oddalona, ponieważ nie była gotowa "poświęcić swojego zdrowia psychicznego" poprzez składanie zeznań.
Po oddaleniu sprawy Smith
ma wrócić do swoich obowiązków w firmie Trailer Park Boys Incorporated, która stoi za serialem. Jego prawnik przekazał natomiast, że aktor jest zadowolony, iż sprawa znalazła się już za nim, i chce skupić się na przyszłości.
"Chłopaki z baraków
" to kanadyjski mockumentary o trzech długoletnich przyjaciołach i drobnych przestępcach mieszkających na terenie fikcyjnego osiedla przyczep kempingowych w Nowej Szkocji. Serial zadebiutował w 2001 roku i zakończył pierwotną emisję w 2007 roku, ale później został wznowiony przez Netfliksa. Trzynasty sezon ma pojawić się w najbliższych miesiącach.
"Chłopaki z baraków" - zwiastun filmowej wersji