Mikołajki w Cinema City. Filmowe hity, słodkie niespodzianki i... listy wdzięczności do Świętego Mikołaja

Wszystkie dzieci do 12. roku życia, które między 6 a 15 grudnia wybiorą się z opiekunem na dowolny seans do jednego z dwudziestu kin Cinema City, będą mogły wziąć udział w. Żeby to zrobić, trzeba będzie, na specjalnym papierze dostępnym obok świątecznej skrzynki na listy w kinie Cinema City, własnoręcznie napisać. Ale nie taki z listą rzeczy, którą chcielibyśmy od niego otrzymać, tylko taki, w którym w kreatywny sposób podziękujemy Mikołajowi i przekażemy mu, za co jesteśmy mu najbardziej wdzięczni.Skrzynki, do których będzie można wrzucić konkursowe listy, znajdować będą się w następujących kinach:• Cinema City Bielsko-Biała• Cinema City Bydgoszcz• Cinema City Cieszyn• Cinema City Jurajska (Częstochowa)• Cinema City Elbląg• Cinema City Gliwice• Cinema City Silesia (Katowice)• Cinema City Bonarka (Kraków)• Cinema City Lublin Felicity• Cinema City Manufakura (Łódź)• Cinema City Poznań Plaza• Cinema City Rybnik• Cinema City Starogard Gdański• Cinema City Czerwona Droga (Toruń)• Cinema City Wałbrzych• Cinema City Arkadia (Warszawa)• Cinema City Promenada (Warszawa)• Cinema City Białołęka (Warszawa)• Cinema City Korona (Wrocław)• Cinema City Zielona GóraW każdej lokalizacji zostaną wybrane dwa najkreatywniejsze listy – jeden od chłopca, drugi od dziewczynki. Na zwycięzców czekają cenne nagrody: zabawki Polly Pocket (salon piękności) oraz Hot Wheels (Monster Truck/ Skate). Ogłoszenie wyników już 19 grudnia!