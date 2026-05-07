Newsy Filmy Miles Teller i Eddie Redmayne negocjują role w thrillerze szpiegowskim Douga Limana
Variety /
autor: Christopher Patey
Miles Teller oraz Eddie Redmayne prowadzą rozmowy w sprawie głównych ról w filmie "Star One", nowym thrillerze szpiegowskim reżysera Douga Limana. Projekt zostanie zaprezentowany potencjalnym dystrybutorom podczas festiwalu w Cannes.

O czym opowie film?



Film Limana ma opowiadać o dwóch agentach CIA o skrajnie różnych charakterach - jednym charyzmatycznym i impulsywnym (w niego wcieliłby się Teller) oraz drugim zdyscyplinowanym i analitycznym (Redmayne). Bohaterowie zostają zmuszeni do współpracy przy tajnej misji, polegającej na niebezpiecznym przemieszczeniu się przez tysiące kilometrów wrogiego terytorium w celu dostarczenia broni. W oficjalnej zapowiedzi czytamy, że film ukaże, w jakich okolicznościach nadano po raz pierwszy odznaczenie Intelligence Star. 

Reżyser Doug Liman ma doświadczenie w kinie szpiegowskim i akcji - odpowiadał m.in. za "Tożsamość Bourne'a" oraz "Na skraju jutra". Tellera wciąż możemy oglądać na ekranie w "Michaelu". Redmayne, laureat Oscara za "Teorię wszystkiego", obecnie pracuje nad drugim sezonem serialu "Dzień szakala".

Za produkcję odpowiadają Storyteller Productions oraz Project X Entertainment, a sprzedażą zajmują się CAA (USA) i Black Bear (rynek międzynarodowy).

