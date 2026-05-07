Miles Teller i Eddie Redmayne negocjują role w thrillerze szpiegowskim Douga Limana

Miles Teller oraz Eddie Redmayne prowadzą rozmowy w sprawie głównych ról w filmie "Star One", nowym thrillerze szpiegowskim reżysera Douga Limana. Projekt zostanie zaprezentowany potencjalnym dystrybutorom podczas festiwalu w Cannes.
O czym opowie film?
Film Limana
ma opowiadać o dwóch agentach CIA o skrajnie różnych charakterach - jednym charyzmatycznym i impulsywnym (w niego wcieliłby się Teller
) oraz drugim zdyscyplinowanym i analitycznym (Redmayne
). Bohaterowie zostają zmuszeni do współpracy przy tajnej misji, polegającej na niebezpiecznym przemieszczeniu się przez tysiące kilometrów wrogiego terytorium w celu dostarczenia broni. W oficjalnej zapowiedzi czytamy, że film ukaże, w jakich okolicznościach nadano po raz pierwszy odznaczenie Intelligence Star.
Reżyser Doug Liman
ma doświadczenie w kinie szpiegowskim i akcji - odpowiadał m.in. za "Tożsamość Bourne'a
" oraz "Na skraju jutra
". Tellera
wciąż możemy oglądać na ekranie w "Michaelu
". Redmayne
, laureat Oscara
za "Teorię wszystkiego
", obecnie pracuje nad drugim sezonem serialu "Dzień szakala
".
Za produkcję odpowiadają Storyteller Productions oraz Project X Entertainment, a sprzedażą zajmują się CAA (USA) i Black Bear (rynek międzynarodowy).
