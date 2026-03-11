Miley Cyrus wraca jako Hannah Montana [WIDEO]

Miley Cyrus zrobiła naprawdę wiele, by zerwać z wizerunkiem grzecznej dziewczynki, który wykreowała w serialu "Hannah Montana". Z okazji zbliżającej się dwudziestej rocznicy premiery postanowiła jednak zrobić fanom niespodziankę. Zobaczcie zapowiedź zbliżającego się odcinka specjalnego. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Hannah Montana powraca! Zobacz teaser specjalnego odcinka
"Hannah Montana 20th Anniversary Special
" zadebiutuje na Disney+ już 24 marca – w dwudziestą rocznicę premiery oryginalnego serialu. Materiał został nagrany w studiu z udziałem publiczności. Zobaczcie teaser:
Jak podaje Deadline, w materiale zobaczymy ekskluzywny wywiad z Cyrus
, który przeprowadziła Alex Cooper, a także niepublikowane wcześniej materiały archiwalne. Ponownie odwiedzimy też salon w domu państwa Stewartów i garderobę Hannah. Hannah Montana zawsze będzie częścią mnie. To, co zaczęło się jako program telewizyjny, przekształciło się w kolektywne doświadczenie, które ukształtowało moje życie oraz życie wielu fanów. Zawsze będę wdzięczna za tę więź. Fakt, że po tylu latach serial wciąż znaczy tak wiele dla tych wszystkich osób, napawa mnie dumą. Ta "Hannarocznica" jest moim sposobem na celebrację i podziękowanie fanom, którzy wspierali mnie przez 20 lat
– skomentowała Cyrus
.
2006 rok. Miley Cyrus z ojcem Billym Rayem na planie serialu "Hannah Montana"
Nie tylko Hannah Montana. Skąd jeszcze znamy Miley Cyrus?Miley Cyrus
najlepiej znana jest z tytułowej roli w serialu dla młodzieży "Hannah Montana
". W postać tę wcieliła się też w filmie "Hannah Montana. Film
" oraz cross-overowych serialach "That's So Suite Life of Hannah Montana
" i "Czarodzieje z Nie ma to jak statek i Hannah Montana
". W jej filmografii znajdziemy też będący adaptacją powieści Nicholasa Sparksa
melodramat "Ostatnia piosenka
" oraz komedie "LOL
" i "Tajna agentka
". W 2019 roku wystąpiła w jednym z odcinków "Czarnego lustra
". Ostatnio mogliśmy zobaczyć jej cameo w kryminale "Żegnajcie, laleczki
".