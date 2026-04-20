Milion kopii w dwa dni. Capcom ogłasza "Pragmatę" hitem

Imponujące osiągnięcie nowej gry studio Capcom

Zwiastun gry "Pragmata"

to nowa gra w portfolio studia Capcom. Oficjalnie pojawiła się na rynku 17 kwietnia. Tytuł od razu znalazł się w centrum uwagi graczy, którzy w ciągu pierwszych dwóch dni kupili aż milion egzemplarzy. Tak w każdym razie wynika z komunikatu studia.Akcja gry osadzona została w niedalekiej przyszłości. Historia skupia się na Hugh, który podczas misji badawczej na opuszczonej księżycowej stacji zostaje odcięty od swojej załogi w wyniku trzęsienia księżycowego. Na ratunek przychodzi mu Diana – androidka o niezwykłych zdolnościach. Od tej pory oboje muszą współpracować, by przetrwać i znaleźć drogę powrotną na Ziemię.Rozgrywka opiera się na autorskim systemie określanym przez twórców jako "hack and shoot". Kluczowym elementem walki jest zdejmowanie pancerza przeciwników przy pomocy umiejętności hakerskich Diany, co dopiero umożliwia Hugh zadawanie obrażeń.