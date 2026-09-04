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Kolejne nazwiska w obsadzie 2. sezonu "Gorącej rywalizacji". Wśród nich Milla Jovovich

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Milla+Jovovich%2C+Kevin+Zegers%2C+Paul+Gross+w+obsadzie+2.+sezonu+serialu+%22Gor%C4%85ca+rywalizacja%22-168406
Kolejne nazwiska w obsadzie 2. sezonu &quot;Gorącej rywalizacji&quot;. Wśród nich Milla Jovovich
źródło: Getty Images
autor: Rick Kern
Do sieci trafiła informacja, że obsada drugiego sezonu serialu "Gorąca rywalizacja" powiększyła się o trzy kolejne nazwiska. Do produkcji dołączyli Kevin Zegers, Paul Gross i Milla Jovovich.

Co wiemy o nowych bohaterach?



GettyImages-2265803740.jpg Getty Images © Gary Gershoff

Kevin Zegers


Zegers zagra Weibe'a, trenera profesjonalnej drużyny z Ottawy, w której w drugim sezonie występować będzie Ilya Rozanov (Connor Storrie). Jovovich wcieli się natomiast w dr Galinę Molchalin, terapeutkę, do której Ilya trafia w wydarzeniach opisanych w powieści "The Long Game" Rachel Reid, na której przede wszystkim bazuje nowy sezon. Gross zagra z kolei Rogera Crowella, komisarza profesjonalnej ligi hokejowej.

Pierwszy sezon "Gorącej rywalizacji" był adaptacją drugiej powieści z serii "Game Changers" Rachel Reid. Głównymi bohaterami są Shane Hollander (Hudson Williams) i Ilya Rozanov - utalentowani hokeiści i rywale na lodzie, którzy potajemnie wdają się w związek.

Drugi sezon będzie przede wszystkim adaptacją "The Long Game", szóstej książki cyklu, w której Shane i Ilya są już w związku i próbują zbudować wspólne życie, jednocześnie ukrywając swoje uczucia przed światem. Twórca serialu Jacob Tierney potwierdził również, że materiałem dla nowych odcinków będzie "Role Model". Niedawne castingi sugerują także wykorzystanie elementów trzeciej powieści, "Tough Guy".

Williams i Storrie powrócą w głównych rolach. W drugim sezonie zobaczymy również Justice'a Smitha, Charliego Gillespiego, Daniela Diemera, Shaheena Jafargholiego, Emily Hampshire, Edvina Rydinga, Roberta Naylora, Sabrinę Jalees i Priyankę.

Drugi sezon jest obecnie w produkcji. Premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku.

"Gorąca rywalizacja" - zwiastun 1. sezonu



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