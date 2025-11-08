Millie Bobby Brown ciepło o Davidzie Harbourze. Zobacz pierwsze 5 minut "Stranger Things 5"

Widzowie mogli się nieco zdziwić, widząc Millie Bobby Brown i Davida Harboura serdecznie przytulających się na premierze 5. sezonu "Stranger Things". I to zaraz po tym, jak pół świata obiegła informacja, że na początku zdjęć do finałowej serii Brown miała wiele zastrzeżeń do swojego ekranowego partnera i w ostrych słowach komentowała ich współpracę (więcej o tym przeczytacie TUTAJ).
Wygląda jednak na to, że chłód między nimi przeszedł do historii – na czerwonym dywanie w Los Angeles oboje wyglądali na szczerze pogodzonych i pełnych wzajemnej sympatii.
W jednym z wywiadów Brown nie szczędziła komplementów swojemu ekranowemu ojcu.
To niesamowite. Mamy naprawdę dużo szczęścia, że możemy być dla siebie nawzajem wsparciem – powiedziała, dodając, że serial był ogromną częścią jej życia przez ostatnią dekadę. Na premierze oboje śmiali się, żartowali i pozowali razem do zdjęć.
Finałowa odsłona hitu Netfliksa będzie podzielona na trzy części: 1. (cztery odcinki) zadebiutuje 26 listopada, 2. (trzy odcinki) trafi na platformę w Boże Narodzenie, a wielki finał zobaczymy w sylwestra. To koniec pewnej ery – ale jak widać, Millie Bobby Brown i David Harbour kończą ją w dobrych nastrojach.
Piąty sezon "Stranger Things" przenosi akcję do jesieni 1987 roku. Hawkins zmaga się ze skutkami otwarcia szczelin do świata Upside Down, a bohaterowie łączą siły, by odnaleźć i pokonać Vecnę. Na domiar złego miasto trafia pod wojskową kwarantannę, a rząd rusza na polowanie na Jedenastkę, zmuszając ją do ponownej ucieczki.