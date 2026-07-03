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Millie Bobby Brown starała się o rolę Laury w filmie "Logan: Wolverine"?

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Millie+Bobby+Brown+mog%C5%82a+wyst%C4%85pi%C4%87%C2%A0w+filmie+%22Logan%3A+Wolverine%22+z+Hugh+Jackman.+Ostatecznie+casting+wygra%C5%82a+Dafne+Keen-167417
Millie Bobby Brown starała się o rolę Laury w filmie &quot;Logan: Wolverine&quot;?
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
Gdy czasami zastanawiamy się, jak gwiazda X wypadłaby w produkcji Y, zwykle nie mamy obok listy aktorów i aktorek biorących udział w castingu, którą moglibyśmy podeprzeć się w naszych rozważaniach. Ta wiedza potrafi jednak zmienić perspektywę; wskazać, jak niewiele brakowało, by jakaś ikoniczna postać popkultury miała zupełnie inną twarz i aparycję. Potraficie sobie na przykład wyobrazić gwiazdę "Stranger Things", Millie Bobby Brown, jako młodą Laurę z filmu "Logan: Wolverine"? Jak się bowiem okazuje, były niezerowe szanse, by to właśnie ona wystąpiła w roli mutantki X-23.

Millie Bobby Brown mogła zagrać w "Loganie"?



Oczywiście na tym etapie nie dowiemy się już, jak blisko otrzymania roli Laury była w rzeczywistości Brown. Film miał swoją premierę w roku 2017, na długo przez zdobyciem przez aktorkę światowej rozpoznawalności, ale już rok po premierze pierwszego sezonu "Stranger Things". Na etapie castingów do "Logana" aktorka była jednak jeszcze przed debiutem serialu na platformie Netflix. Jego niespodziewana globalna popularność nie mogła więc stanowić atutu w oczach osób odpowiedzialnych za kompletowanie obsady. Rola X-23 ostatecznie przypadła Dafne Keen, która wróciła do niej później też w "Deadpool & Wolverine".

Kadr z filmu "Logan"


O samej sytuacji w taki sposób Brown opowiadała w niedawnym wywiadzie dla Entertainment Weekly.

Miałam zdjęcia próbne z Hugh Jackmanem, kiedy miałam jakieś 11 czy 12 lat [...] to było do "Logana" – powiedziała, po czym zapytana o to, jak czuła się po odrzuceniu ze strony wytwórni, dodała: Byłam zdruzgotana. Ale wyobrażałam sobie, że pewnie tego nie dostanę, bo czułam, że jest ktoś inny, kto po prostu musiał być lepszy ode mnie.

Temat ten nie wziął się z kosmosu – w sieci roi się od różnego rodzaju plotek, wedle których gwiazda serii "Enola Holmes" czy niedawnego "Electric State" może pojawić się w widowisku "Avengers: Doomsday". Tym samym, po niemal 10 latach od odrzucenia jej w castingach, Brown ma szansę powrócić do kina suprerbohaterskiego. Premiera filmu "Avengers: Doomsday” zaplanowana jest na grudzień tego roku. 


"Logan: Wolverine" – zwiastun filmu

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