Millie Bobby Brown starała się o rolę Laury w filmie "Logan: Wolverine"?

Gdy czasami zastanawiamy się, jak gwiazda X wypadłaby w produkcji Y, zwykle nie mamy obok listy aktorów i aktorek biorących udział w castingu, którą moglibyśmy podeprzeć się w naszych rozważaniach. Ta wiedza potrafi jednak zmienić perspektywę; wskazać, jak niewiele brakowało, by jakaś ikoniczna postać popkultury miała zupełnie inną twarz i aparycję. Potraficie sobie na przykład wyobrazić gwiazdę "Stranger Things", Millie Bobby Brown, jako młodą Laurę z filmu "Logan: Wolverine"? Jak się bowiem okazuje, były niezerowe szanse, by to właśnie ona wystąpiła w roli mutantki X-23.
Millie Bobby Brown mogła zagrać w "Loganie"?
Oczywiście na tym etapie nie dowiemy się już, jak blisko otrzymania roli Laury była w rzeczywistości Brown
. Film miał swoją premierę w roku 2017, na długo przez zdobyciem przez aktorkę światowej rozpoznawalności, ale już rok po premierze pierwszego sezonu "Stranger Things
". Na etapie castingów do "Logana
" aktorka była jednak jeszcze przed debiutem serialu na platformie Netflix. Jego niespodziewana globalna popularność nie mogła więc stanowić atutu w oczach osób odpowiedzialnych za kompletowanie obsady. Rola X-23 ostatecznie przypadła Dafne Keen
, która wróciła do niej później też w "Deadpool & Wolverine
".
Kadr z filmu "Logan"
O samej sytuacji w taki sposób Brown
opowiadała w niedawnym wywiadzie dla Entertainment Weekly. Miałam zdjęcia próbne z Hugh Jackmanem, kiedy miałam jakieś 11 czy 12 lat [...] to było do "Logana"
– powiedziała, po czym zapytana o to, jak czuła się po odrzuceniu ze strony wytwórni, dodała: Byłam zdruzgotana. Ale wyobrażałam sobie, że pewnie tego nie dostanę, bo czułam, że jest ktoś inny, kto po prostu musiał być lepszy ode mnie.
Temat ten nie wziął się z kosmosu – w sieci roi się od różnego rodzaju plotek, wedle których gwiazda serii "Enola Holmes
" czy niedawnego "Electric State
" może pojawić się w widowisku "Avengers: Doomsday
". Tym samym, po niemal 10 latach od odrzucenia jej w castingach, Brown
ma szansę powrócić do kina suprerbohaterskiego. Premiera filmu "Avengers: Doomsday
” zaplanowana jest na grudzień tego roku.
"Logan: Wolverine" – zwiastun filmu