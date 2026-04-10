Millie Bobby Brown nie zagra u Coppoli. Netflix kasuje projekt sportowej biografii

W czerwcu Millie Bobby Brown miała wejść na plan filmu biograficznego "Perfect". Gwiazda "Stranger Things" szykowała się do roli Kerri Strug – słynnej amerykańskiej gimnastyczki, która reprezentowała Stany Zjednoczone podczas olimpiady w 1996 roku. Niestety, wygląda na to, że film nie powstanie. Platforma Netflix skasowała projekt. Czemu?
Millie Bobby Brown rezygnuje z występu w "Perfect"
To Millie Bobby Brown najwyraźniej zrezygnowała z występu w "Perfect"
, za kamerą którego miała stanąć Gia Coppola
("Palo Alto
", "Król Internetu
", "The Last Showgirl
"). Autorką zdjęć miała być Autumn Durald Arkapaw
, świeżo nagrodzona Oscarem za pracę przy "Grzesznikach
". Scenariusz napisał Ronnie Sandahl
("Borg/McEnroe
"). Brown podobno porzuciła projekt ze względu na "różnice artystyczne".
Ani Netflix, ani Brown
nie skomentowali jednak oficjalnie decyzji aktorki. Bez gwiazdy Netflix postanowił zrezygnować z realizacji projektu. Nie oznacza to jednak końca współpracy między aktorką a platformą. W przygotowaniu jest m.in. "Enola Holmes 3
" oraz ekranizacja powieści "19 stopni" napisanej przez Brown
. Strug
, w którą miała wcielić się Brown
, była jedną z Siedmiu Wspaniałych – jak nazywano amerykańską reprezentację gimnastyczek, która podczas olimpiady w Atlancie w 1996 roku zdobyła dla Stanów Zjednoczonych złoto. Podczas pierwszej próby skoku poważnie uszkodziła kostkę. Mimo ogromnego bólu wykonała drugi skok – tym razem perfekcyjny – przyczyniając się do zwycięstwa swojej drużyny.
