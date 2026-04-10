Filmy

Millie Bobby Brown nie zagra u Coppoli. Netflix kasuje projekt sportowej biografii

Deadline
https://www.filmweb.pl/news/Millie+Bobby+Brown+nie+zagra+u+Coppoli.+Netflix+kasuje+projekt+sportowej+biografii-166044
źródło: Getty Images
autor: JC Olivera
W czerwcu Millie Bobby Brown miała wejść na plan filmu biograficznego "Perfect". Gwiazda "Stranger Things" szykowała się do roli Kerri Strug – słynnej amerykańskiej gimnastyczki, która reprezentowała Stany Zjednoczone podczas olimpiady w 1996 roku. Niestety, wygląda na to, że film nie powstanie. Platforma Netflix skasowała projekt. Czemu?
          

GettyImages-52810326.jpg Getty Images © Henri Szwarc

To Millie Bobby Brown najwyraźniej zrezygnowała z występu w "Perfect", za kamerą którego miała stanąć Gia Coppola ("Palo Alto", "Król Internetu", "The Last Showgirl"). Autorką zdjęć miała być Autumn Durald Arkapaw, świeżo nagrodzona Oscarem za pracę przy "Grzesznikach". Scenariusz napisał Ronnie Sandahl ("Borg/McEnroe").
   
Brown podobno porzuciła projekt ze względu na "różnice artystyczne". Ani Netflix, ani Brown nie skomentowali jednak oficjalnie decyzji aktorki. Bez gwiazdy Netflix postanowił zrezygnować z realizacji projektu. Nie oznacza to jednak końca współpracy między aktorką a platformą. W przygotowaniu jest m.in. "Enola Holmes 3" oraz ekranizacja powieści "19 stopni" napisanej przez Brown.
       
Strug, w którą miała wcielić się Brown, była jedną z Siedmiu Wspaniałych – jak nazywano amerykańską reprezentację gimnastyczek, która podczas olimpiady w Atlancie w 1996 roku zdobyła dla Stanów Zjednoczonych złoto. Podczas pierwszej próby skoku poważnie uszkodziła kostkę. Mimo ogromnego bólu wykonała drugi skok – tym razem perfekcyjny – przyczyniając się do zwycięstwa swojej drużyny. 

Najnowsze Newsy

VOD Filmy

"Morderczy żywioł", ale czy dobra zabawa? Recenzja

Festiwale i nagrody Filmy

W poszukiwaniu wielkiego kina. Konkurs Główny 23. MDAG

Bez tajemnic: Poznaj program 19. edycji Mastercard OFF CAMERA

2 komentarze
Filmy

Mamy recenzję "Dramy". Miłość wszystko wybaczy?

VOD Seriale

Prime Video kręci nowy kryminał. Gwiazdor "Top Gun: Maverick" na pokładzie

Seriale

Philomena Cunk powróci. Tym razem rozliczy... kino

5 komentarzy
Filmy

Jenna Ortega nie dostała roli w filmie Ariego Astera

18 komentarzy