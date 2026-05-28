Sherlock został porwany! Teaser filmu "Enola Holmes 3"

W lipcu na platformie Netflix swoją premierę będzie miał trzeci film z cyklu "Enola Holmes". W środę Netflix pokazał jego pierwszy teaser.

Miłość, wybuchy i Malta. Oto, co zobaczymy w filmie "Enola Holmes 3"



Gwiazdą filmu "Enola Holmes 3" będzie ponownie Millie Bobby Brown. Aktorka znana najlepiej z serialu "Stranger Things" w tym cyklu filmowym wciela się w członkinię słynnego rodu Holmesów. Jej bratem jest sam Sherlock (w tej roli Henry Cavill).


W trzecim filmie życie Enoli układa się w sielankową bajkę. Jest zakochana i cieszy się tą miłością. Co więcej, jej ukochany (Louis Partridge) właśnie poprosił ją o rękę. Ale błogi spokój nie trwa długo. I wkrótce Enola stanie przed najbardziej niebezpiecznym wyzwaniem w swoim życiu. W sprawę wplątany jest też jej brat, Sherlock, który zostaje porwany...

Film inspirowany jest cyklem powieściowym Nancy Springer. Całość wyreżyserował Philip Barantini.

