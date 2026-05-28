Sherlock został porwany! Teaser filmu "Enola Holmes 3"

W lipcu na platformie Netflix swoją premierę będzie miał trzeci film z cyklu "Enola Holmes". W środę Netflix pokazał jego pierwszy teaser.
Miłość, wybuchy i Malta. Oto, co zobaczymy w filmie "Enola Holmes 3"
Gwiazdą filmu "Enola Holmes 3
" będzie ponownie Millie Bobby Brown
. Aktorka znana najlepiej z serialu "Stranger Things
" w tym cyklu filmowym wciela się w członkinię słynnego rodu Holmesów. Jej bratem jest sam Sherlock
(w tej roli Henry Cavill
).
W trzecim filmie życie Enoli układa się w sielankową bajkę. Jest zakochana i cieszy się tą miłością. Co więcej, jej ukochany (Louis Partridge
) właśnie poprosił ją o rękę. Ale błogi spokój nie trwa długo. I wkrótce Enola stanie przed najbardziej niebezpiecznym wyzwaniem w swoim życiu. W sprawę wplątany jest też jej brat, Sherlock
, który zostaje porwany...
Film inspirowany jest cyklem powieściowym Nancy Springer
. Całość wyreżyserował Philip Barantini
.
Teaser filmu "Enola Holmes 3"