Millie Bobby Brown każe odczepić się dziennikarzom komentującym jej wygląd

W marcu tego roku Millie Bobby Brown nagrała wiadomość do mediów, w której krytykowała artykuły na temat jej wyglądu i wprost stwierdziła, że takie praktyki to nie dziennikarstwo, lecz znęcanie się. W związku ze zbliżającą się premierą 5. sezonu "Stranger Things" aktorka udzieliła wywiadu Vogue, gdzie opowiedziała, jak wpływają na nią takie teksty.
Millie Bobby Brown szczerze o swoich odczuciach
Brown Getty Images © Neil Mockford
stwierdziła: "O Boże, co ona zrobiła z twarzą? Czemu jest blondynką? Wygląda, jakby miała 60 lat!". Szanuję dziennikarstwo, kocham czytać artykuły o moich ulubionych ludziach. Rozumiem nawet, że paparazzi wykonują swoją pracę, choć jest ona inwazyjna i często sprawia, że kiepsko się czuję. Ale nie miażdżcie mnie już na poziomie nagłówka. To jest po prostu niewłaściwe i ma znamiona znęcania się, zwłaszcza gdy chodzi o młode dziewczyny, które dopiero zaczynają w tym biznesie i mają wątpliwości na temat wszystkiego.
Aktorka wspomina, że gdy przeczytała nagłówki krytykujące jej wygląd, przez kilka dni była przygnębiona, a nawet płakała za kulisami BRIT Awards, gdzie wręczała nagrodę Sabrinie Carpenter
. Brown
nawiązała też do marcowego nagrania: Jeśli komuś tak bardzo przeszkadza, że jestem blondynką czy mam więcej makijażu, to się do tego odniosę. Nie tylko dla siebie, ale dla dla każdej dziewczyny, która eksperymentuje z fryzurą czy szminką. Po prostu przestańcie się mnie czepiać, dobra? Mam 21 lat. Będę się dobrze bawić i będę po prostu sobą.
W marcu tego roku Brown
mówiła: Ludzie nie mogą znieść tego, że dziewczynka na swoich warunkach przeistacza się w kobietę. Nie będę przepraszać za to, że dorastam i umniejszać sobie dlatego, że nie spełniam nierealistycznych oczekiwań.
Aktorkę w roli Jedenastki będziemy mogli znów już 27 listopada - to wtedy zadebiutuje pierwsza część finałowego sezonu "Stranger Things
".
"Stranger Things" - zwiastun 5. sezonu