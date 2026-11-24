Za chwile minie tydzień od premiery gry "Grand Theft VI" i wygląda na to, że pomimo głosów osób niezadowolonych z fabuły i bohaterów tytuł wciąż sprzedaje się rewelacyjnie. Najnowsze dane pochodzą od Sony.
Wiemy, ile kopii "GTA VI" sprzedano na PlayStation 5
W mediach społecznościowych pojawił się wpis PlayStation, z którego dowiadujemy się, że "GTA VI"
może pochwalić się najlepszym debiutem w całej historii PS. Sprzedano już ponad 39 milionów kopii.
Z danych prezentowanych tuż po premierze wynikało, że PS stanowiło 75% wszystkich nabywców gry "GTA VI". Jeśli ten procent się utrzymał, to oznacza, że w sumie liczba sprzedanych kopii przekroczyła 50 milionów.
Na blogu PlayStation znaleźć możemy z kolei informację, że "GTA VI"
ustanowiło nowy rekord liczby graczy równocześnie grających w grę na wszystkich konsolach Sony. "GTA VI"
bije na głowę nie tylko tytuły single-player, ale także multiplayer oraz free-to-play.
Co więcej PlayStation podaje, że za sprawą "GTA VI"
konsola PS5 ustanowiła najlepszy wynik przyłączeń nowych urządzeń w ciągu jednego dnia od momentu swojej premiery. Na 70% nowych PS5 hit Rockstar Games był pierwszą odpaloną grą.
Zwiastun gry "GTA VI"