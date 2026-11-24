Wiemy, ile kopii "GTA VI" sprzedano na PlayStation 5

More than 39 million unique players jumped into Grand Theft Auto VI on PS5 since launch.



Thank you for making GTAVI the biggest launch in PlayStation history.



More launch highlights: https://t.co/6FpCv7aEpe https://t.co/i94o3I1DfW — PlayStation (@PlayStation) November 23, 2026







Zwiastun gry "GTA VI"

W mediach społecznościowych pojawił się wpis PlayStation, z którego dowiadujemy się, żemoże pochwalić się najlepszym debiutem w całej historii PS.Z danych prezentowanych tuż po premierze wynikało, że PS stanowiło 75% wszystkich nabywców gry "GTA VI". Jeśli ten procent się utrzymał, to oznacza, że w sumie liczba sprzedanych kopii przekroczyła 50 milionów.Na blogu PlayStation znaleźć możemy z kolei informację, żeustanowiło nowy rekord liczby graczy równocześnie grających w grę na wszystkich konsolach Sony.bije na głowę nie tylko tytuły single-player, ale także multiplayer oraz free-to-play.Co więcej PlayStation podaje, że za sprawąkonsola PS5 ustanowiła najlepszy wynik przyłączeń nowych urządzeń w ciągu jednego dnia od momentu swojej premiery. Na 70% nowych PS5 hit Rockstar Games był pierwszą odpaloną grą.