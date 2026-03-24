Mimo problemów "Crimson Desert" już jest hitem

Miliony gier "Crimson Desert" sprzedanych

We are grateful to share #CrimsonDesert has sold through 3 million copies worldwide. To everyone who has stepped into Pywel and shared this journey with us, thank you.

Your feedback continues to help shape the experience, and we will keep working to make the journey ahead even… pic.twitter.com/8T26KzhQwm — Crimson Desert (@CrimsonDesert_) March 24, 2026



Zwiastun gry "Crimson Desert"

Wydawca chwali się, że w ciągu pierwszych czterech dni od premierysprzedało się już w nakładziePearl Abyss nie podaje jednak, ile nastąpiło zwrotów. A tych mogło być sporo. W szczególności wśród osób posiadających sprzęt z kartami graficznymi Intel Arc. Gra w ogóle nie uruchamia się na tym sprzęcie. A osoby, które w FAQ próbowały znaleźć odpowiedź, dlaczego tak się dzieje, były odsyłane do strony z informacjami, jak dokonać zwrotu.Teraz Pearl Abyss zapowiada zmiany i dostosuje grę tak, by działała i na kartach Intel Arc.