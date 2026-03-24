Mimo problemów "Crimson Desert" już jest hitem
Mimo problemów "Crimson Desert" już jest hitem

Nowa gra Pearl Abyss "Crimson Desert" debiutowała z wieloma problemami. A jednak znalazła swoich nabywców. Tak przynajmniej wynika z najnowszych danych o sprzedaży opublikowanych przez Pearl Abyss.

Miliony gier "Crimson Desert" sprzedanych



Wydawca chwali się, że w ciągu pierwszych czterech dni od premiery "Crimson Desert" sprzedało się już w nakładzie 3 milionów egzemplarzy.



Pearl Abyss nie podaje jednak, ile nastąpiło zwrotów. A tych mogło być sporo. W szczególności wśród osób posiadających sprzęt z kartami graficznymi Intel Arc. Gra w ogóle nie uruchamia się na tym sprzęcie. A osoby, które w FAQ próbowały znaleźć odpowiedź, dlaczego tak się dzieje, były odsyłane do strony z informacjami, jak dokonać zwrotu.

Teraz Pearl Abyss zapowiada zmiany i dostosuje grę tak, by działała i na kartach Intel Arc.

