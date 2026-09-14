Izraelski minister kultury chce odebrać obywatelstwo twórcom filmu "NAZA". Zarzuca im zdradę

Izraelski minister kultury Miki Zohar zapowiedział, że będzie dążył do odebrania obywatelstwa Yuvalowi Abrahamowi i Rachel Szor, twórcom dokumentu "NAZA". Film, który w sobotę otrzymał Nagrodę Specjalną Jury na festiwalu w Wenecji, przedstawia relacje izraelskich wojskowych dotyczące systemów i procedur wykorzystywanych przez izraelską armię do namierzania i zabijania cywilów w Strefie Gazy.
Izraelski minister kultury pisze o zdradzie
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Zohar zaatakował twórców i ich film we wpisie na platformie X. Określił "NAZA
" mianem odrażającego dzieła i stwierdził, że jego powstanie stanowi zdradę. Minister zapowiedział również działania zmierzające do odebrania Abrahamowi
i Szor
obywatelstwa.
"NAZA
" zawiera zeznania 24 izraelskich oficerów i żołnierzy. Opowiadają oni o systemach oraz procedurach, które według ich relacji izraelska armia stosuje podczas działań w Gazie. Tytuł dokumentu pochodzi od skrótu używanego przez izraelskie wojsko jako określenie przewidywanej liczby ofiar wśród ludności cywilnej. Film nie otrzymał izraelskiego finansowania publicznego. Podobnie było z "Nie chcemy innej ziemi
", dokumentem, który Abraham
i Szor
zrealizowali wspólnie z palestyńskimi twórcami Baslem Adrą
i Hamdanem Ballalem
i który zdobył Oscara
. "NAZA
" powstał między innymi przy wsparciu brytyjskiego dziennika "The Guardian".
Podczas odbierania nagrody w Wenecji Abraham
odniósł się do krytyki filmu w Izraelu: Wszyscy ci ludzie - izraelscy politycy i dziennikarze w kraju - atakują ten film i zaprzeczają jego tezom, nawet go nie oglądając.
Podkreślił też, że zabijanie cywilów jest udokumentowane dzięki palestyńskim dziennikarzom.
Twórcy chcą, aby "NAZA
" trafiła do jak najszerszej publiczności, między innymi w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Rachel Szor
podkreślała, że występujący w dokumencie żołnierze i oficerowie mówią po hebrajsku, aby ich relacje mogło usłyszeć więcej Izraelczyków. To nie pierwszy raz, gdy Zohar krytykuje twórców filmów podejmujących temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Po Oscarze
dla "Nie chcemy innej ziemi
" minister nazwał zwycięstwo filmu "smutnym momentem dla świata kina".
W tym roku Zohar przeprowadził również reformę systemu finansowania izraelskiej kinematografii. Publiczne środki mają w większym stopniu trafiać do produkcji o potencjale komercyjnym, a w mniejszym do niezależnych i artystycznych filmów podejmujących wrażliwe tematy polityczne. Według argumentacji ministra zmiany mają zakończyć epokę, w której izraelscy żołnierze są przedstawiani w negatywnym świetle kosztem izraelskich obywateli.
"Nie chcemy innej ziemi" - zwiastun