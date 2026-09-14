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Izraelski minister kultury chce odebrać obywatelstwo twórcom filmu "NAZA". Zarzuca im zdradę

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Minister+Izraela+Miki+Zohar+chce+odebra%C4%87+obywatelstwo+tw%C3%B3rcom+filmu+%22NAZA%22+Yuvalowi+Abrahamowi+i+Rachel+Szor-168584
Izraelski minister kultury chce odebrać obywatelstwo twórcom filmu &quot;NAZA&quot;. Zarzuca im zdradę
źródło: Getty Images
autor: Mondadori Portfolio
Izraelski minister kultury Miki Zohar zapowiedział, że będzie dążył do odebrania obywatelstwa Yuvalowi Abrahamowi i Rachel Szor, twórcom dokumentu "NAZA". Film, który w sobotę otrzymał Nagrodę Specjalną Jury na festiwalu w Wenecji, przedstawia relacje izraelskich wojskowych dotyczące systemów i procedur wykorzystywanych przez izraelską armię do namierzania i zabijania cywilów w Strefie Gazy.

Izraelski minister kultury pisze o zdradzie



GettyImages-2294436438.jpg Getty Images © Anadolu

Zohar zaatakował twórców i ich film we wpisie na platformie X. Określił "NAZA" mianem odrażającego dzieła i stwierdził, że jego powstanie stanowi zdradę. Minister zapowiedział również działania zmierzające do odebrania Abrahamowi i Szor obywatelstwa.

"NAZA" zawiera zeznania 24 izraelskich oficerów i żołnierzy. Opowiadają oni o systemach oraz procedurach, które według ich relacji izraelska armia stosuje podczas działań w Gazie. Tytuł dokumentu pochodzi od skrótu używanego przez izraelskie wojsko jako określenie przewidywanej liczby ofiar wśród ludności cywilnej. Film nie otrzymał izraelskiego finansowania publicznego. Podobnie było z "Nie chcemy innej ziemi", dokumentem, który Abraham i Szor zrealizowali wspólnie z palestyńskimi twórcami Baslem Adrą i Hamdanem Ballalem i który zdobył Oscara. "NAZA" powstał między innymi przy wsparciu brytyjskiego dziennika "The Guardian".

Podczas odbierania nagrody w Wenecji Abraham odniósł się do krytyki filmu w Izraelu: Wszyscy ci ludzie - izraelscy politycy i dziennikarze w kraju - atakują ten film i zaprzeczają jego tezom, nawet go nie oglądając. Podkreślił też, że zabijanie cywilów jest udokumentowane dzięki palestyńskim dziennikarzom.


Twórcy chcą, aby "NAZA" trafiła do jak najszerszej publiczności, między innymi w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Rachel Szor podkreślała, że występujący w dokumencie żołnierze i oficerowie mówią po hebrajsku, aby ich relacje mogło usłyszeć więcej Izraelczyków. To nie pierwszy raz, gdy Zohar krytykuje twórców filmów podejmujących temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Po Oscarze dla "Nie chcemy innej ziemi" minister nazwał zwycięstwo filmu "smutnym momentem dla świata kina".

W tym roku Zohar przeprowadził również reformę systemu finansowania izraelskiej kinematografii. Publiczne środki mają w większym stopniu trafiać do produkcji o potencjale komercyjnym, a w mniejszym do niezależnych i artystycznych filmów podejmujących wrażliwe tematy polityczne. Według argumentacji ministra zmiany mają zakończyć epokę, w której izraelscy żołnierze są przedstawiani w negatywnym świetle kosztem izraelskich obywateli.

"Nie chcemy innej ziemi" - zwiastun



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