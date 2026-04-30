Reforma opłaty reprograficznej staje się faktem. "To historyczna chwila"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o podpisaniu nowelizacji rozporządzenia dotyczącego opłat reprograficznych. To pierwsza tak duża aktualizacja przepisów w tym obszarze od 15 lat.



Szczegóły nowelizacji



Nowelizacja została podpisana przez minister Martę Cienkowską i ma na celu dostosowanie prawa do współczesnych realiów technologicznych oraz standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.



Zmiany obejmują m.in. aktualizację listy urządzeń objętych opłatą reprograficzną, czyli mechanizmem rekompensującym twórcom kopiowanie ich utworów na użytek prywatny. Dotychczasowe przepisy uwzględniały w dużej mierze przestarzałe nośniki, takie jak kasety VHS czy nagrywarki DVD, które w praktyce wyszły już z użycia.



Resort podkreśla, że reforma ma zwiększyć wpływy z opłat i zbliżyć je do poziomu innych krajów UE, gdzie system ten funkcjonuje znacznie efektywniej. W Polsce, ze względu na nieaktualne regulacje, środki trafiające do twórców należały dotąd do najniższych w Europie. Nowelizacja upraszcza również cały system, urealnia wysokość opłat i ma lepiej odpowiadać na sposób korzystania z treści w erze cyfrowej. Nowe przepisy wejdą w życie po sześciu miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw, co ma dać przedsiębiorcom czas na przygotowanie się do zmian.



Tak podpisanie nowelizacji skomentował na Facebooku Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych:



To historyczna chwila - po ponad 18 latach od ostatniej zmiany przepisów, polskie prawo nareszcie dopasowuje się do otaczającej rzeczywistości. Opłatą nie będą już objęte kasety VHS, magnetofony czy magnetowidy, tylko realnie używane urządzenia. A polscy twórcy, producenci, artyści wykonawcy, dziennikarze, wydawcy i wszyscy przedstawiciele polskiej kultury zaczną otrzymywać wreszcie sprawiedliwe rekompensaty za korzystanie z ich twórczości.







Ministerstwo zapowiada także kolejne kroki, w tym zmiany w prawie autorskim i zasadach działania organizacji zbiorowego zarządzania. Mają one zwiększyć przejrzystość systemu, ograniczyć koszty jego funkcjonowania oraz zapewnić, że większa część środków trafi bezpośrednio do twórców.

