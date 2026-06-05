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Ikona "Doctor Who" i gwiazda serialowego mroku przyjedzie do Poznania

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https://www.filmweb.pl/news/Missy%2C+Madam+Satan+i+kr%C3%B3lowa+ekranowego+chaosu.+Michelle+Gomez+pojawi+si%C4%99+na+Pyrkonie+2026-166922
Ikona &quot;Doctor Who&quot; i gwiazda serialowego mroku przyjedzie do Poznania
Michelle Gomez pojawi się na tegorocznym Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Jedno jest pewne – niezależnie od tego, czy gra kosmiczną antagonistkę, demoniczną manipulatorkę czy komiksową outsiderkę, Michelle Gomez zawsze kradnie każdą scenę, w której się pojawia.

Już podczas Pyrkonu 2026 do Poznania przyjedzie jedna z najbardziej charyzmatycznych gwiazd współczesnych seriali fantasy i science fiction. Michelle Gomez spotka się z fanami, pojawi się na scenie festiwalu, a uczestnicy wydarzenia będą mogli zdobyć autograf oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z aktorką.

Od „Doctor Who” po piekielny świat „Sabriny”



Fani „Doctor Who” pokochali ją jako Missy – najbardziej nieprzewidywalną, błyskotliwą i absolutnie niepokojącą inkarnację Mastera. Michelle Gomez stworzyła postać, która potrafiła być jednocześnie zabawna, groźna i całkowicie nieprzewidywalna, a jej ekranowa chemia z Doktorem błyskawicznie podbiła serca fandomu. Rola przyniosła jej nominacje do BAFTA Television Awards i BAFTA Scotland Awards.

Miłośnicy mroczniejszych klimatów mogą kojarzyć ją również jako Lilith / Madam Satan z „Chilling Adventures of Sabrina”, gdzie elegancja i diabelski urok spotykały się z aurą nieustannego zagrożenia. Gomez pojawiła się także jako Madame Rouge w „Doom Patrol” – jednej z najbardziej szalonych i nieprzewidywalnych serialowych produkcji ostatnich lat.

Aktorka z pazurem i komediowym timingiem



Choć dziś kojarzona jest głównie z fantastyką i serialowym mrokiem, Michelle Gomez swoją karierę zaczynała od brytyjskich produkcji komediowych. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w kultowych serialach „Green Wing” czy „The Book Group”, gdzie wypracowała charakterystyczny styl łączący cięty humor, ekscentryczność i ekranową energię, której nie da się pomylić z nikim innym.

Spotkanie z gwiazdą na żywo



Podczas Pyrkonu 2026 uczestnicy będą mogli usłyszeć Michelle Gomez na scenie, dowiedzieć się więcej o kulisach pracy przy największych serialowych hitach oraz spotkać aktorkę osobiście podczas sesji autografów i zdjęć.

To wydarzenie, którego fani „Doctor Who”, „Sabriny”, komiksów i serialowej fantastyki zdecydowanie nie będą chcieli przegapić.

Czym jest Pyrkon?



Pyrkon to największy festiwal fantastyki w Polsce i jedno z największych wydarzeń popkulturowych w Europie. Co roku dziesiątki tysięcy fanów spotykają się w Poznaniu, by wspólnie celebrować miłość do książek, filmów, seriali, gier, cosplayu i fantastyki w każdej możliwej formie.
Edycja 2026 odbędzie się w dniach 19–21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Więcej informacji oraz bilety dostępne są na stronie: https://pyrkon.pl/kup-bilet/
Informacja sponsorowana

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