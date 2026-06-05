Ikona "Doctor Who" i gwiazda serialowego mroku przyjedzie do Poznania

Michelle Gomez pojawi się na tegorocznym Festiwalu Fantastyki Pyrkon
. Jedno jest pewne – niezależnie od tego, czy gra kosmiczną antagonistkę, demoniczną manipulatorkę czy komiksową outsiderkę, Michelle Gomez zawsze kradnie każdą scenę, w której się pojawia.
Już podczas Pyrkonu 2026 do Poznania przyjedzie jedna z najbardziej charyzmatycznych gwiazd współczesnych seriali fantasy i science fiction. Michelle Gomez spotka się z fanami
, pojawi się na scenie festiwalu, a uczestnicy wydarzenia będą mogli zdobyć autograf oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z aktorką
.
Od „Doctor Who” po piekielny świat „Sabriny”
Fani „Doctor Who
” pokochali ją jako Missy – najbardziej nieprzewidywalną, błyskotliwą i absolutnie niepokojącą inkarnację Mastera. Michelle Gomez stworzyła postać, która potrafiła być jednocześnie zabawna, groźna i całkowicie nieprzewidywalna, a jej ekranowa chemia z Doktorem błyskawicznie podbiła serca fandomu. Rola przyniosła jej nominacje do BAFTA Television Awards i BAFTA Scotland Awards.
Miłośnicy mroczniejszych klimatów mogą kojarzyć ją również jako Lilith / Madam Satan z „Chilling Adventures of Sabrina
”, gdzie elegancja i diabelski urok spotykały się z aurą nieustannego zagrożenia. Gomez pojawiła się także jako Madame Rouge w „Doom Patrol
” – jednej z najbardziej szalonych i nieprzewidywalnych serialowych produkcji ostatnich lat.
Aktorka z pazurem i komediowym timingiem
Choć dziś kojarzona jest głównie z fantastyką i serialowym mrokiem, Michelle Gomez swoją karierę zaczynała od brytyjskich produkcji komediowych
. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w kultowych serialach „Green Wing” czy „The Book Group”, gdzie wypracowała charakterystyczny styl łączący cięty humor, ekscentryczność i ekranową energię, której nie da się pomylić z nikim innym.
Spotkanie z gwiazdą na żywo
Podczas Pyrkonu 2026 uczestnicy będą mogli usłyszeć Michelle Gomez na scenie
, dowiedzieć się więcej o kulisach pracy przy największych serialowych hitach oraz spotkać aktorkę osobiście podczas sesji autografów i zdjęć
.
To wydarzenie, którego fani „Doctor Who
”, „Sabriny
”, komiksów i serialowej fantastyki zdecydowanie nie będą chcieli przegapić.
Czym jest Pyrkon?
Pyrkon to największy festiwal fantastyki w Polsce i jedno z największych wydarzeń popkulturowych w Europie. Co roku dziesiątki tysięcy fanów spotykają się w Poznaniu
, by wspólnie celebrować miłość do książek, filmów, seriali, gier, cosplayu i fantastyki w każdej możliwej formie. Edycja 2026 odbędzie się w dniach 19–21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Więcej informacji oraz bilety dostępne są na stronie: https://pyrkon.pl/kup-bilet/
Informacja sponsorowana