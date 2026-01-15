Mister Miracle dołącza do uniwersum DC?

Nowe uniwersum DC zaczyna się rozrastać. Jednym z ogłoszonych przez DC Studios projektów jest serial animowany "Mister Miracle". Dotychczas nie było jednak wiadomo, czy będzie on częścią nowego uniwersum, czy powstaje jako niezależny projekt. Nowy wpis Jamesa Gunna wydaje się być odpowiedzią na to pytanie.
James Gunn ujawnia status serialu "Mister Miracle" James Gunn
uczcił na Instagramie pięćdziesiątą piątą rocznicę debiutu Mistera Miracle. Szef DC Studios nazywa będący w przygotowaniu serial o superbohaterze produkcją "DCU"
, co zdaje się potwierdzać status serialu jako rozgrywającego się w nowym uniwersum. Najwspanialszy artysta ucieczek zadebiutował tego dnia 55 lat temu w 1971 roku! Wszystkiego najlepszego dla Mistera Miracle, który zadebiutował w komiksie "Mister Miracle" #1, który napisał Jack Kirby i narysowali Jack Kirby (ołówek) oraz Vince Colletta (tusz). Niedługo zobaczymy go serialu animowanym DCU opartym na 12-odcinkowej serii autorstwa Toma Kinga i Mitcha Geradsa
, napisał Gunn
.
Co wiemy o serialu "Mister Miracle"? "Mister Miracle" będzie drugim animowanym serialem DC Studios pod przewodnictwem Jamesa Gunna
. Pierwszym była oczywiście seria "Koszmarne Komando
" – w przygotowaniu jest obecnie drugi sezon. Tom King, który napisał scenariusz cenionej i nagradzanej 12-zeszytowej serii "Mister Miracle", będzie showrunnerem i producentem wykonawczym serialowej wersji.
Oto oficjalny opis serii: Żadne więzienie go nie powstrzyma. Żadna pułapka go nie uwięzi. To Scott Free, międzynarodowy celebryta znany jako Mister Miracle, największy artysta ucieczek, jaki kiedykolwiek żył. Ale czy uda mu się największa sztuczka – ucieczka przed śmiercią? Fabuła rusza, kiedy coś zaczyna psuć się w doskonałym życiu, jakie Scott i jego żona, wojowniczka Big Barda, ułożyli sobie na Ziemi.
W zeszłym roku zobaczyliśmy pierwszy aktorski serial nowego DC
, czyli drugi sezon "Peacemakera
". Na horyzoncie tymczasem jest już kolejny – "Lanterns
".
"Peacemaker" – zwiastun drugiego sezonu