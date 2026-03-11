Newsy Filmy Inne Bez baletu Chalamet nie byłby aktorem? Znana tancerka komentuje
Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Misty+Copeland+promowa%C5%82a+%22Wielkiego+Marty%27ego%22%2C+teraz+komentuje+s%C5%82owa+Timoth%C3%A9ego+Chalameta+o+balecie-165566
źródło: Getty Images
autor: Jeff Spicer
Timothée Chalamet niedawno wywołał burzę w sieci stwierdzeniem, że balet i opera to formy sztuki, które współcześnie nikogo już nie interesują. Jego wypowiedź spotkała się z krytyką ze strony gwiazd sceny, ludzi opery i zespołów baletowych, które pisały w swoich mediach społecznościowych, że mają się świetnie. Teraz głos zabrała baletnica Misty Copeland.

Copeland o Chalamecie



Artystka zwróciła uwagę na ironię sytuacji, przypominając, że sam aktor wcześniej zaprosił ją do promocji swojego filmu "Wielki Marty". Copeland nawiązała do posta z listopada 2025 roku na Instagramie, w którym pozowała w kurtce z logo filmu. Na drugim zdjęciu z tego samego wpisu pokazano ją jeszcze jako dziecko tańczące balet z podpisem Dream big. Post udostępniono również na oficjalnym koncie produkcji.




Copeland podkreśliła, że choć balet nie jest dziś częścią mainstreamowej popkultury w takim stopniu jak kino, nie oznacza to, że stracił swoje znaczenie i nie ma trwałego miejsca w kulturze. Tancerka przypomniała także, że zarówno opera, jak i balet istnieją od ponad 400 lat. Jak zaznaczyła, przez całą swoją karierę stara się przyciągać do nich nowych odbiorców i pokazywać ich znaczenie dla współczesnej kultury.

Copeland dodała również, że kino - w którym działa Chalamet - wiele zawdzięcza właśnie tym klasycznym formom sztuki: Gdyby nie opera i balet oraz ich wpływ na sztukę, on sam nie miałby takich możliwości jako aktor filmowy. Wszystkie te formy mają swoje miejsce i nie powinniśmy ich ze sobą porównywać.

Zarówno Copeland, jak i Chalamet pojawią się wkrótce na gali rozdania Oscarów zaplanowanej na 15 marca. Tancerka wystąpi podczas wykonania nominowanej piosenki z filmu "Grzesznicy", a Chalamet powalczy o Oscara dla najlepszego aktora za rolę w "Wielkim Martym".

"Wielki Marty" - zwiastun



