Mniej kobiet w najpopularniejszych filmach. Raport ReFrame za rok 2025

The Hollywood Reporter
ReFrame - inicjatywa Sundance Institute i Women in Film - we współpracy z IMDbPro przygotowała nową edycję swojego dorocznego raportu analizującego zatrudnianie ze względu na płeć. Analizą objętych została 100 najpopularniejszych tytułów na IMDbPro.

ReFrame przedstawia niepokojące dane



Porównując wyniki z 2025 roku do tych z lat wcześniejszych, wyraźnie zauważalny jest trend spadającego zatrudnienia osób innych niż mężczyźni.

Tylko 26 ze 100 filmów uzyskało znak ReFrame wskazujący na zrównoważone pod względem płci zatrudnienie.


W 2025 roku tylko 11 ze 100 najpopularniejszych filmów zostało wyreżyserowanych przez kobiety. Jeszcze dwa lata wcześniej ten wynik wynosił 20.

Jeśli chodzi o udział aktorek, które zagrały główne role, to w 2025 roku było ich zaledwie 39. Rok wcześniej liczba ta przekroczyła 50 (51).

Kiedy już kobiety zatrudniane są w głównych rolach, to są głównie białe kobiety. Liczba aktorek reprezentujących inne rasy spadła do najniższego poziomu od ośmiu lat i wyniosła tylko 7.

Założycielki ReFrame Cathy Schulman i Keri Putnam tak podsumowały wyniki raportu: To nie jest rozwój. To jest cofnięcie się.

