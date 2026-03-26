Mniej kobiet w najpopularniejszych filmach. Raport ReFrame za rok 2025

ReFrame - inicjatywa Sundance Institute i Women in Film - we współpracy z IMDbPro przygotowała nową edycję swojego dorocznego raportu analizującego zatrudnianie ze względu na płeć. Analizą objętych została 100 najpopularniejszych tytułów na IMDbPro.
ReFrame przedstawia niepokojące dane
Porównując wyniki z 2025 roku do tych z lat wcześniejszych, wyraźnie zauważalny jest trend spadającego zatrudnienia osób innych niż mężczyźni.
Tylko 26 ze 100 filmów uzyskało znak ReFrame wskazujący na zrównoważone pod względem płci zatrudnienie.
W 2025 roku tylko 11 ze 100 najpopularniejszych filmów zostało wyreżyserowanych przez kobiety
. Jeszcze dwa lata wcześniej ten wynik wynosił 20.
Jeśli chodzi o udział aktorek, które zagrały główne role, to w 2025 roku było ich zaledwie 39. Rok wcześniej liczba ta przekroczyła 50 (51).
Kiedy już kobiety zatrudniane są w głównych rolach, to są głównie białe kobiety. Liczba aktorek reprezentujących inne rasy spadła do najniższego poziomu od ośmiu lat i wyniosła tylko 7.
Założycielki ReFrame Cathy Schulman i Keri Putnam tak podsumowały wyniki raportu: To nie jest rozwój. To jest cofnięcie się.
