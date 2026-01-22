Newsy Filmy Moc przybyła? "Władcy Wszechświata" – jest zwiastun!
Moc przybyła? "Władcy Wszechświata" – jest zwiastun!

Moc przybyła? &quot;Władcy Wszechświata&quot; – jest zwiastun!
źródło: Materiały prasowe
W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun widowiska "Władcy Wszechświata". Zobaczcie, jak prezentuje się Nicholas Galitzine jako He-Man, który musi stawić czoła złowrogiemu Szkieletorowi – w tej roli z kolei Jared Leto.   
  

Co wiemy o filmie "Władcy Wszechświata"?



master.jpg


"Masters of the Universe" to najnowsza wersja historii księcia Adama z Eternii, który za sprawą magicznego miecza i mocy Posępnego Czerepu zmienia się w He-Mana, by walczyć ze Szkieletorem i jego złowrogimi poplecznikami. 

Reżyserem widowiska jest Travis Knight ("Kubo i dwie struny", "Bumblebee"), a scenarzystą Chris Butler.
   
Gwiazdą widowiska jest Nicholas Galitzine. W obsadzie są również: Jared Leto jako Szkieletor, Camila Mendes jako Teela, Morena Baccarin jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson jako Fisto, Alison Brie jako Wiedźma, Idris Elba jako Zbrojny Rycerz, Sam C. Wilson jako Żelaznoszczęki, Hafthor Bjornsson jako Goat Man, James Purefoy jako Król Randor, Charlotte Riley jako Królowa Marlena i Kojo Attah jako Tri-Klops.

"Masters of the Universe" trafi do kin w czerwcu 2026 roku.


"Władcy Wszechświata" – pierwszy zwiastun


