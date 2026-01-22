Moc przybyła? "Władcy Wszechświata" – jest zwiastun!

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun widowiska "Władcy Wszechświata". Zobaczcie, jak prezentuje się Nicholas Galitzine jako He-Man, który musi stawić czoła złowrogiemu Szkieletorowi – w tej roli z kolei Jared Leto. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Co wiemy o filmie "Władcy Wszechświata"? "Masters of the Universe"
to najnowsza wersja historii księcia Adama z Eternii, który za sprawą magicznego miecza i mocy Posępnego Czerepu zmienia się w He-Mana
, by walczyć ze Szkieletorem i jego złowrogimi poplecznikami.
Reżyserem widowiska jest Travis Knight
("Kubo i dwie struny
", "Bumblebee
"), a scenarzystą Chris Butler
.
Gwiazdą widowiska jest Nicholas Galitzine
. W obsadzie są również: Jared Leto
jako Szkieletor, Camila Mendes
jako Teela, Morena Baccarin
jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson
jako Fisto, Alison Brie
jako Wiedźma, Idris Elba
jako Zbrojny Rycerz, Sam C. Wilson
jako Żelaznoszczęki, Hafthor Bjornsson
jako Goat Man, James Purefoy
jako Król Randor, Charlotte Riley
jako Królowa Marlena i Kojo Attah
jako Tri-Klops.
"Masters of the Universe
" trafi do kin w czerwcu 2026 roku.
"Władcy Wszechświata" – pierwszy zwiastun