Mohammad Bakri nie żyje. Aktor i twórca dokumentu "Jenin Jenin" miał 72 lata

W wieku 72 lat zmarł Mohammad Bakri – palestyński aktor i reżyser najlepiej znany z prezentowanego w 2022 roku w Cannes "Chłopca z niebios" i serialu "Homeland". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć także w "Those About to Die" i "Domu Dawida". Jego dokument "Jenin Jenin", który przedstawiał życie mieszkańców palestyńskiego obozu dla uchodźców po operacji Ochronna Tarcza, do dziś jest zakazany w Izraelu.
Kim był Mohammad Bakri? Początki karieryMohammad Bakri
urodził się 27 listopada 1953 roku. Studiował aktorstwo i literaturę arabską na Uniwersytecie Telawiwskim, który ukończył w 1976 roku. Karierę rozpoczął od występów w teatrze: telawiwskiej Habimie i Al-Kasabie w Ramallah, gdzie wystawiał monodramy po hebrajsku i arabsku. Przed kamerą zadebiutował w wyreżyserowanej przez Costę-Gavrasa
biografii "Hanna K.
". Rozpoznawalność zyskał dzięki występowi w nominowanym do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny dramacie "Me’Ahorei Hasoragim
". Wcielił się w nim w Issama – osadzonego w zakładzie o zaostrzonym rygorze mężczyznę, który po śmierci jednego z więźniów nawiązuje nieformalny sojusz ze swoim przeciwnikiem i rozpoczyna strajk głodowy.
Najważniejsze role Mohammada Bakriego
W filmografii Bakriego
znajdziemy zarówno izraelskie, jak i europejskie i amerykańskie produkcje. Na uwagę zasługują takie filmy z jego udziałem jak "Zakładnik
", "Podwójne ostrze
", "Mumia żyje
", "Desperado Square
", "Pytanie do Boga
", "The Olive Harvest
", "Farma skowronków
", "American Assassin
", "Chłopiec z niebios
" czy "Wajib
".
Mohammad Bakri jako Samuel w serialu "Of Kings and Prophets"Bakri
chętnie występował też w takich serialach. Mogliśmy zobaczyć go m.in. w "Adamie", "Tyranie
", "Of Kings and Prophets
", "Długiej nocy
" czy "Homeland
", a ostatnio w "Those About to Die
" i "Domu Dawida
". Na etapie postprodukcji są dwa projekty z jego udziałem: krótkometrażówka "The Art of Waiting" oraz melodramat "Fly Little Bird".
Mohammad Bakri – adwokat sprawy palestyńskiejBakri
był też twórcą opowiadających o Palestynie filmów dokumentalnych: "1948" i "Zahary
", w których oddał głos pamiętającemu Nakbę starszemu pokoleniu, poświęconego zmarłemu w 1996 roku Emile'owi Habibiemu "Min Yum Mahrucht
" czy kontrowersyjnego "Jenin Jenin
". Dzieło to, przedstawiające realia życia obozu dla uchodźców zaatakowanego przez izraelską armię podczas operacji Ochronna Tarcza, do dziś pozostaje zakazane w Izraelu. Film w tym roku był prezentowany na Festiwalu Filmów Palestyńskich w Chicago. Poniżej prezentujemy jego zwiastun: