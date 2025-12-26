Newsy Mohammad Bakri nie żyje. Aktor i twórca dokumentu "Jenin Jenin" miał 72 lata
Mohammad Bakri nie żyje. Aktor i twórca dokumentu "Jenin Jenin" miał 72 lata

źródło: Getty Images
autor: Jason LaVeris
W wieku 72 lat zmarł Mohammad Bakri – palestyński aktor i reżyser najlepiej znany z prezentowanego w 2022 roku w Cannes "Chłopca z niebios" i serialu "Homeland". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć także w "Those About to Die" i "Domu Dawida". Jego dokument "Jenin Jenin", który przedstawiał życie mieszkańców palestyńskiego obozu dla uchodźców po operacji Ochronna Tarcza, do dziś jest zakazany w Izraelu.

Kim był Mohammad Bakri? Początki kariery


Mohammad Bakri urodził się 27 listopada 1953 roku. Studiował aktorstwo i literaturę arabską na Uniwersytecie Telawiwskim, który ukończył w 1976 roku. Karierę rozpoczął od występów w teatrze: telawiwskiej Habimie i Al-Kasabie w Ramallah, gdzie wystawiał monodramy po hebrajsku i arabsku. Przed kamerą zadebiutował w wyreżyserowanej przez Costę-Gavrasa biografii "Hanna K.". Rozpoznawalność zyskał dzięki występowi w nominowanym do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny dramacie "Me’Ahorei Hasoragim". Wcielił się w nim w Issama – osadzonego w zakładzie o zaostrzonym rygorze mężczyznę, który po śmierci jednego z więźniów nawiązuje nieformalny sojusz ze swoim przeciwnikiem i rozpoczyna strajk głodowy.

Najważniejsze role Mohammada Bakriego


W filmografii Bakriego znajdziemy zarówno izraelskie, jak i europejskie i amerykańskie produkcje. Na uwagę zasługują takie filmy z jego udziałem jak "Zakładnik", "Podwójne ostrze", "Mumia żyje", "Desperado Square", "Pytanie do Boga", "The Olive Harvest", "Farma skowronków", "American Assassin", "Chłopiec z niebios" czy "Wajib".

Mohammad Bakri jako Samuel w serialu "Of Kings and Prophets"
Bakri chętnie występował też w takich serialach. Mogliśmy zobaczyć go m.in. w "Adamie", "Tyranie", "Of Kings and Prophets", "Długiej nocy" czy "Homeland", a ostatnio w "Those About to Die" i "Domu Dawida". Na etapie postprodukcji są dwa projekty z jego udziałem: krótkometrażówka "The Art of Waiting" oraz melodramat "Fly Little Bird".

Mohammad Bakri – adwokat sprawy palestyńskiej


Bakri był też twórcą opowiadających o Palestynie filmów dokumentalnych: "1948" i "Zahary", w których oddał głos pamiętającemu Nakbę starszemu pokoleniu,  poświęconego zmarłemu w 1996 roku Emile'owi Habibiemu "Min Yum Mahrucht" czy kontrowersyjnego "Jenin Jenin". Dzieło to, przedstawiające realia życia obozu dla uchodźców zaatakowanego przez izraelską armię podczas operacji Ochronna Tarcza, do dziś pozostaje zakazane w Izraelu. Film w tym roku był prezentowany na Festiwalu Filmów Palestyńskich w Chicago. Poniżej prezentujemy jego zwiastun:

