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Monica Barbaro u boku Margot Robbie i Bradleya Coopera w prequelu "Ocean's Eleven"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Monica+Barbaro+do%C5%82%C4%85cza+do+obsady+prequela+%22Ocean%27s+Eleven%22.+Zagra+u+boku+Bradleya+Coopera+i+Margot+Robbie-167365
Monica Barbaro u boku Margot Robbie i Bradleya Coopera w prequelu &quot;Ocean's Eleven&quot;
źródło: Getty Images
autor: Simon Ackerman
Obsada prequela "Ocean's Eleven" powiększyła się o kolejne głośne nazwisko. Do Bradleya Coopera, Margot Robbie i Wagnera Moury dołączy Monica Barbaro.

Skąd znamy Monikę Barbaro?



GettyImages-2258757158.jpg Getty Images © Karwai Tang


Szczegóły fabuły projektu pozostają tajemnicą. Wiadomo jedynie, że będzie to prequel serii "Ocean's Eleven", a za reżyserię odpowiada Bradley Cooper. Aktor pracuje także nad scenariuszem oraz jest jednym z producentów filmu. Produkcja trafi do kin 25 czerwca 2027 roku.

Monica Barbaro ma za sobą wyjątkowo udany okres. W ubiegłym roku otrzymała pierwszą w karierze nominację do Oscara za rolę Joan Baez w filmie "Kompletnie nieznany", poświęconym Bobowi Dylanowi. Wcześniej zwróciła na siebie uwagę widzów występem w "Top Gun: Maverick", gdzie zagrała pilotkę Phoenix u boku Toma Cruise'a i Milesa Tellera. Grała też w serialu "Fubar" z Arnoldem Schwarzeneggerem

W najbliższym czasie aktorkę będzie można zobaczyć także w filmie "Artificial" w reżyserii Luki Guadagnino, w którym partnerują jej Andrew Garfield i Yura Borisov.

Zdjęcia do prequela "Ocean's Eleven" rozpoczną się wkrótce. 

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