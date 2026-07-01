Monica Barbaro u boku Margot Robbie i Bradleya Coopera w prequelu "Ocean's Eleven"

Obsada prequela "Ocean's Eleven" powiększyła się o kolejne głośne nazwisko. Do Bradleya Coopera, Margot Robbie i Wagnera Moury dołączy Monica Barbaro.
Skąd znamy Monikę Barbaro?
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Szczegóły fabuły projektu pozostają tajemnicą. Wiadomo jedynie, że będzie to prequel serii "Ocean's Eleven
", a za reżyserię odpowiada Bradley Cooper
. Aktor pracuje także nad scenariuszem oraz jest jednym z producentów filmu. Produkcja trafi do kin 25 czerwca 2027 roku. Monica Barbaro
ma za sobą wyjątkowo udany okres. W ubiegłym roku otrzymała pierwszą w karierze nominację do Oscara
za rolę Joan Baez
w filmie "Kompletnie nieznany
", poświęconym Bobowi Dylanowi
. Wcześniej zwróciła na siebie uwagę widzów występem w "Top Gun: Maverick
", gdzie zagrała pilotkę Phoenix u boku Toma Cruise'a
i Milesa Tellera
. Grała też w serialu "Fubar
" z Arnoldem Schwarzeneggerem
.
W najbliższym czasie aktorkę będzie można zobaczyć także w filmie "Artificial
" w reżyserii Luki Guadagnino
, w którym partnerują jej Andrew Garfield
i Yura Borisov
.
Zdjęcia do prequela "Ocean's Eleven" rozpoczną się wkrótce.
"Top Gun: Maverick" - zwiastun