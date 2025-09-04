Mordercza laleczka powróci. Twórcy "Martwego zła" i "Zniknięć" pracują nad remakiem "Czarnej magii"

Studio Lionsgate pracuje nad remakiem horroru "Czarna magia" (znanego też po prostu jako "Magia"). Jak podaje portal The Hollywood Reporter, w projekt zaangażowani są Sam Raimi ("Martwe zło") i Roy Lee ("Zniknięcia"). Getty Images © Dia Dipasupil
Sam Raimi podczas amerykańskiej premiery filmu "Boy Kills World"
Pora na powrót "Czarnej magii"!
"Czarna magia" to wyreżyserowana przez. Richarda Attenborough adaptacja powieści Williama Goldmana, która trafiła na ekrany w 1978 roku. Anthony Hopkins wcielił się w niej w Corky'ego – iluzjonistę i brzuchomówcę występującego z wygadaną kukiełką znaną jako Fats. Wkrótce Corky dostaje propozycję własnego programu w telewizji. Bojąc się ujawnić, że nie jest w dobrej formie psychicznej, wyrusza do Catskills, gdzie chce się pojednać ze swoją dziewczyną z czasów liceum. Niespodziewanie Fats zaczyna przejawiać mordercze zapędy.
Nad scenariuszem nowej wersji pracują Mark Swift i Damian Shannon, którzy wspólnie pracowali już nad filmami "Freddy kontra Jason" i "Piątek 13-go". Raimi i Lee będą pełnić obowiązki producentów. Na razie nie wiadomo, kto zasiądzie na krześle reżysera.
Zobacz zwiastun "Zniknięć"
Na ekranach kin wciąż goszczą wyprodukowane przez Roya Lee "Zniknięcia". Główne role w wyreżyserowanym przez Zacha Creggera horrorze zagrali Julia Garner, Josh Brolin i Cary Christopher. Zobacz zwiastun:
Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.