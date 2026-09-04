Morgan Spector i Rebecca Hall na pierwszym zdjęciu z adaptacji "Tajemnicy tajemnic" Dana Browna

W Pradze rozpoczęły się zdjęcia do nowego serialu Netfliksa na podstawie powieści Dana Browna "Tajemnica tajemnic". Jak wiemy od końcówki lipca, główną rolę Roberta Langdona zagra Morgan Spector. Platforma opublikowała również pierwsze zdjęcie z produkcji.
Spector i Hall na pierwszym zdjęciu
W obsadzie serialu znaleźli się także Rebecca Hall
(prywatnie żona Spectora
) jako Katherine Solomon, Cherry Jones
jako Heide Nagel, Corey Stoll
jako Everett Finch, Rob Delaney
jako Jonas Faukman oraz Abbey Lee
jako Sasha Vesna. Na ekranie pojawią się też Mamoudou Athie
jako Michael Harris i Ben Levi Ross
jako Alex Conan. Ponadto Anamaria Marinca
wcieli się w dr Gessner, Richard Sammel
zagra Karla Mullera, a Elena Saurel
- Susan Housemore.
W powieści Browna Robert Langdon
, profesor symboliki, próbuje odnaleźć zaginioną naukowczynię oraz jej przełomowy manuskrypt. Zawarte w nim odkrycia mogą na zawsze zmienić sposób, w jaki ludzkość rozumie umysł. Adaptacja ma połączyć futurystyczną naukę z mistyczną tradycją, suspensem i międzynarodową intrygą.
Serial nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Carlton Cuse
i Dan Brown
są jego współtwórcami i producentami wykonawczymi, a Cuse
pełni również funkcję scenarzysty i showrunnera. Producentkami wykonawczymi są także Emma Forman
, Zoe Robyn
oraz Carlton Cuse
. Netflix zamówił serial w maju 2025 roku.
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