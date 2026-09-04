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Morgan Spector i Rebecca Hall na pierwszym zdjęciu z adaptacji "Tajemnicy tajemnic" Dana Browna

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Morgan+Spector+jako+Robert+Langdon+na+pierwszym+zdj%C4%99ciu+z+adaptacji+%22Tajemnicy+tajemnic%22+Dana+Browna-168431
Morgan Spector i Rebecca Hall na pierwszym zdjęciu z adaptacji &quot;Tajemnicy tajemnic&quot; Dana Browna
źródło: Getty Images
autor: Kristina Bumphrey
W Pradze rozpoczęły się zdjęcia do nowego serialu Netfliksa na podstawie powieści Dana Browna "Tajemnica tajemnic". Jak wiemy od końcówki lipca, główną rolę Roberta Langdona zagra Morgan Spector. Platforma opublikowała również pierwsze zdjęcie z produkcji.

Spector i Hall na pierwszym zdjęciu




W obsadzie serialu znaleźli się także Rebecca Hall (prywatnie żona Spectora) jako Katherine Solomon, Cherry Jones jako Heide Nagel, Corey Stoll jako Everett Finch, Rob Delaney jako Jonas Faukman oraz Abbey Lee jako Sasha Vesna. Na ekranie pojawią się też Mamoudou Athie jako Michael Harris i Ben Levi Ross jako Alex Conan. Ponadto Anamaria Marinca wcieli się w dr Gessner, Richard Sammel zagra Karla Mullera, a Elena Saurel - Susan Housemore.

W powieści Browna Robert Langdon, profesor symboliki, próbuje odnaleźć zaginioną naukowczynię oraz jej przełomowy manuskrypt. Zawarte w nim odkrycia mogą na zawsze zmienić sposób, w jaki ludzkość rozumie umysł. Adaptacja ma połączyć futurystyczną naukę z mistyczną tradycją, suspensem i międzynarodową intrygą.

Serial nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Carlton Cuse i Dan Brown są jego współtwórcami i producentami wykonawczymi, a Cuse pełni również funkcję scenarzysty i showrunnera. Producentkami wykonawczymi są także Emma Forman, Zoe Robyn oraz Carlton Cuse. Netflix zamówił serial w maju 2025 roku.

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