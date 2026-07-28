Morgan Spector zagra Roberta Langdona w serialowej adaptacji powieści Dana Browna

Do sieci trafiła informacja, kto wcieli się w Roberta Langdona w nowym serialu Netfliksa opartym na powieści "The Secret of Secrets" Dana Browna. Wyborem producentów okazał się Morgan Spector. Aktor znany m.in. z "Pozłacanego wieku" przejmie tym samym rolę jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w twórczości autora "Kodu Leonarda da Vinci".
Co wiemy o serialu?
Getty Images © Manoli Figetakis
Serial, który nie ma jeszcze oficjalnego tytułu, powstaje na podstawie powieści Browna
z 2025 roku. Za produkcję odpowiadają sam pisarz oraz Carlton Cuse
("Zagubieni
"), który pełni funkcję showrunnera. Twórca powiedział: Morgan jest naprawdę wspaniałym aktorem, którego role zawsze wyróżniają się inteligencją, wrażliwością i człowieczeństwem. Jest idealnym wyborem do roli Roberta Langdona - błyskotliwego naukowca, którego ciekawość, inteligencja i wiedza są jego największymi narzędziami.
Fabuła serialu skupi się na kolejnym śledztwie Langdona
. Według opisu Netfliksa bohater będzie musiał zmierzyć się z tajemniczymi siłami i wyścigiem z czasem, aby odnaleźć zaginioną naukowczynię oraz jej przełomowy manuskrypt, którego odkrycia mogą zmienić sposób, w jaki ludzkość rozumie ludzki umysł. Morgan Spector będzie trzecim aktorem, który wcieli się w tego bohatera na ekranie.
W kinowych adaptacjach powieści Dana Browna
bohatera zagrał Tom Hanks
, natomiast w serialu "Zaginiony symbol
" z 2021 roku młodszą wersję postaci sportretował Ashley Zukerman
.
W dorobku Spectora znajdują się również produkcje takie jak "Black Rabbit
" Netfliksa, "Spisek przeciwko Ameryce
" oraz "Homeland
".
"Kod da Vinci" - zwiastun