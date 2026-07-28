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Morgan Spector zagra Roberta Langdona w serialowej adaptacji powieści Dana Browna

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Morgan+Spector+zagra+Roberta+Langdona+w+serialowej+adaptacji+powie%C5%9Bci+%22The+Secret+of+Secrets%22+Dana+Browna-167781
Morgan Spector zagra Roberta Langdona w serialowej adaptacji powieści Dana Browna
Do sieci trafiła informacja, kto wcieli się w Roberta Langdona w nowym serialu Netfliksa opartym na powieści "The Secret of Secrets" Dana Browna. Wyborem producentów okazał się Morgan SpectorAktor znany m.in. z "Pozłacanego wieku" przejmie tym samym rolę jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w twórczości autora "Kodu Leonarda da Vinci".

Co wiemy o serialu?



GettyImages-2279419125.jpg Getty Images © Manoli Figetakis

Serial, który nie ma jeszcze oficjalnego tytułu, powstaje na podstawie powieści Browna z 2025 roku. Za produkcję odpowiadają sam pisarz oraz Carlton Cuse ("Zagubieni"), który pełni funkcję showrunnera. Twórca powiedział: Morgan jest naprawdę wspaniałym aktorem, którego role zawsze wyróżniają się inteligencją, wrażliwością i człowieczeństwem. Jest idealnym wyborem do roli Roberta Langdona - błyskotliwego naukowca, którego ciekawość, inteligencja i wiedza są jego największymi narzędziami.

Fabuła serialu skupi się na kolejnym śledztwie Langdona. Według opisu Netfliksa bohater będzie musiał zmierzyć się z tajemniczymi siłami i wyścigiem z czasem, aby odnaleźć zaginioną naukowczynię oraz jej przełomowy manuskrypt, którego odkrycia mogą zmienić sposób, w jaki ludzkość rozumie ludzki umysł.

Morgan Spector będzie trzecim aktorem, który wcieli się w tego bohatera na ekranie. W kinowych adaptacjach powieści Dana Browna bohatera zagrał Tom Hanks, natomiast w serialu "Zaginiony symbol" z 2021 roku młodszą wersję postaci sportretował Ashley Zukerman.

W dorobku Spectora znajdują się również produkcje takie jak "Black Rabbit" Netfliksa, "Spisek przeciwko Ameryce" oraz "Homeland".

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