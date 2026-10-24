Newsy Filmy Mr Fantastic gra w baseball. Steve Rogers wprawia w konsternację. Zapowiedź "Avengers: Doomsday"
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Mr Fantastic gra w baseball. Steve Rogers wprawia w konsternację. Zapowiedź "Avengers: Doomsday"

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Mr Fantastic gra w baseball. Steve Rogers wprawia w konsternację. Zapowiedź &quot;Avengers: Doomsday&quot;
Marvel szykuje kolejną niespodziankę dla fanów MCU. Przy okazji rozpoczęcia tegorocznego World Series zaprezentowano nowy materiał promujący film "Avengers: Doomsday". W krótkiej scenie nie zabrakło znanych bohaterów, a szczególną uwagę zwraca spotkanie dwóch postaci, które mogą wywołać niemałe zamieszanie wśród Avengers. 

Mister Fantastic na stadionie, a Ant-Man nie wie, co robić



Współpraca Marvel Cinematic Universe z Major League Baseball zaowocowała specjalną zapowiedzią filmu, którą widzowie mogli zobaczyć w piątek podczas pierwszego meczu World Series. Pedro Pascal, wcielający się w Mistera Fantastica, pojawia się na pozycji miotacza, by wykonać tradycyjne pierwsze podanie. Jego celem jest Johnny Storm, czyli Human Torch, grany przez Josepha Quinna.

Nie tylko to może zainteresować fanów Marvela. W materiale pojawia się również Steve Rogers, ponownie grany przez Chrisa Evansa. Jego obecność wywołuje konsternację u Ant-Mana. Bohater Paula Rudda nie bardzo wie, kogo powinien nazywać Kapitanem Ameryką, skoro tarczę dzierży obecnie Sam Wilson, w którego wciela się Anthony Mackie.

Krótka scena nawiązuje więc do zmian, jakie zaszły wśród najważniejszych bohaterów Marvela, i przypomina, że powrót dawnych postaci może skomplikować sytuację nawet tym, którzy dobrze znają superbohaterski świat.



Avengers kontra Doktor Doom



Nadchodzący film ma postawić bohaterów Marvela przed jednym z największych zagrożeń, z jakimi kiedykolwiek musieli się zmierzyć. Gdy multiwersum zacznie się rozpadać, postacie pochodzące z różnych Ziem będą zmuszone zjednoczyć siły. Ich przeciwnikiem zostanie Doktor Doom, w którego wciela się Robert Downey Jr.

Obsada zapowiada spotkanie bohaterów z kilku różnych zakątków uniwersum Marvela. W roli Thora powróci Chris Hemsworth, a Anthony Mackie ponownie zagra Sama Wilsona, nowego Kapitana Amerykę. Chris Evans wystąpi jako Steve Rogers, natomiast Paul Rudd znów wcieli się w Ant-Mana.

W filmie zobaczymy również Tenocha Huertę jako Namora, Simu Liu jako Shang-Chiego, Letitię Wright jako Czarną Panterę, Kelseya Grammera jako Bestię, Danny’ego Ramireza jako Falcona oraz Winstona Duke’a jako M’Baku. Do obsady dołącza także Tom Hiddleston w roli Lokiego.

Nie zabraknie ponadto postaci związanych z uniwersum X-Men. Patrick Stewart ponownie wcieli się w Profesora X, Ian McKellen zagra Magneto, Alan Cumming wystąpi jako Nightcrawler, a Rebecca Romijn jako Mystique. James Marsden powróci w roli Cyclopsa, natomiast Channing Tatum zagra Gambita. 

"Avengers: Doomsday" zadebiutuje w kinach 18 grudnia. 

"Avengers: Doomsday" – zobacz zapowiedź







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