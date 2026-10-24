Mr Fantastic gra w baseball. Steve Rogers wprawia w konsternację. Zapowiedź "Avengers: Doomsday"

Marvel szykuje kolejną niespodziankę dla fanów MCU. Przy okazji rozpoczęcia tegorocznego World Series zaprezentowano nowy materiał promujący film "Avengers: Doomsday". W krótkiej scenie nie zabrakło znanych bohaterów, a szczególną uwagę zwraca spotkanie dwóch postaci, które mogą wywołać niemałe zamieszanie wśród Avengers.
Mister Fantastic na stadionie, a Ant-Man nie wie, co robić
Współpraca Marvel Cinematic Universe z Major League Baseball zaowocowała specjalną zapowiedzią filmu, którą widzowie mogli zobaczyć w piątek podczas pierwszego meczu World Series. Pedro Pascal
, wcielający się w Mistera Fantastica, pojawia się na pozycji miotacza, by wykonać tradycyjne pierwsze podanie. Jego celem jest Johnny Storm, czyli Human Torch, grany przez Josepha Quinna
.
Nie tylko to może zainteresować fanów Marvela. W materiale pojawia się również Steve Rogers
, ponownie grany przez Chrisa Evansa
. Jego obecność wywołuje konsternację u Ant-Mana
. Bohater Paula Rudda
nie bardzo wie, kogo powinien nazywać Kapitanem Ameryką
, skoro tarczę dzierży obecnie Sam Wilson
, w którego wciela się Anthony Mackie
.
Krótka scena nawiązuje więc do zmian, jakie zaszły wśród najważniejszych bohaterów Marvela, i przypomina, że powrót dawnych postaci może skomplikować sytuację nawet tym, którzy dobrze znają superbohaterski świat.
Avengers kontra Doktor Doom
Nadchodzący film ma postawić bohaterów Marvela przed jednym z największych zagrożeń, z jakimi kiedykolwiek musieli się zmierzyć. Gdy multiwersum zacznie się rozpadać, postacie pochodzące z różnych Ziem będą zmuszone zjednoczyć siły. Ich przeciwnikiem zostanie Doktor Doom
, w którego wciela się Robert Downey Jr
.
Obsada zapowiada spotkanie bohaterów z kilku różnych zakątków uniwersum Marvela. W roli Thora powróci Chris Hemsworth
, a Anthony Mackie
ponownie zagra Sama Wilsona, nowego Kapitana Amerykę. Chris Evans
wystąpi jako Steve Rogers, natomiast Paul Rudd
znów wcieli się w Ant-Mana.
W filmie zobaczymy również Tenocha Huertę
jako Namora, Simu Liu
jako Shang-Chiego, Letitię Wright
jako Czarną Panterę, Kelseya Grammera
jako Bestię, Danny’ego Ramireza
jako Falcona oraz Winstona Duke’a
jako M’Baku. Do obsady dołącza także Tom Hiddleston
w roli Lokiego.
Nie zabraknie ponadto postaci związanych z uniwersum X-Men. Patrick Stewart
ponownie wcieli się w Profesora X, Ian McKellen
zagra Magneto, Alan Cumming
wystąpi jako Nightcrawler, a Rebecca Romijn
jako Mystique. James Marsden
powróci w roli Cyclopsa, natomiast Channing Tatum
zagra Gambita.
"Avengers: Doomsday
" zadebiutuje w kinach 18 grudnia.
"Avengers: Doomsday" – zobacz zapowiedź