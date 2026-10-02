Newsy Seriale Mroczna przeszłość powraca. "Zmora" już w HBO Max!
VOD / Seriale

Mroczna przeszłość powraca. "Zmora" już w HBO Max!

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Mroczna+przesz%C5%82o%C5%9B%C4%87+powraca.+%22Zmora%22+ju%C5%BC+w+HBO+Max-168868
Mroczna przeszłość powraca. &quot;Zmora&quot; już w HBO Max!
źródło: materialy promocyjne
Są historie, od których nie da się uciec. Są też tajemnice, które wracają mimo upływu lat. W świecie "Zmory" każdy skrywa własne sekrety, a przeszłość nie zamierza pozostać pogrzebana na dobre. Serialowa adaptacja kryminału Roberta Małeckiego z Magdaleną Cielecką w roli głównej już w HBO Max!

Magdalena Cielecka powraca w kolejnej ekranizacji bestsellerowego kryminału, tym razem autorstwa Roberta Małeckiego. "Zmora" to mroczna opowieść o sekretach, które przetrwały dekady, i przeszłości, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Akcja serialu rozgrywa się współcześnie oraz w latach 80. i 90., splatając losy bohaterów w historię pełną niedopowiedzeń, lęków i niewygodnych prawd.

O czym jest serial HBO Original "Zmora"?


Kontrowersyjna dziennikarka Kama Kossowska wraca do rodzinnego Torunia. Jej powrót uruchamia lawinę wspomnień i pytań, które przez lata pozostawały bez odpowiedzi. Gdy komisarz Tomasz Korcz ponownie otwiera sprawę zaginięcia Piotrka, przyjaciela Kamy z dzieciństwa, kobieta angażuje się w śledztwo. Z każdym kolejnym tropem granica między przeszłością a teraźniejszością zaczyna się zacierać, a pogrzebane sekrety upominają się o prawdę.


Na ekranie oprócz Magdaleny Cieleckiej użytkownicy serwisu HBO Max zobaczą także: Piotra Żurawskiego, Łukasza Simlata, Piotra Głowackiego, Aleksandra Krupę, Marię Pakulnis, Katarzynę Bujakiewicz, Piotra Jankowskiego, Dorotę Kolak, Roberta Gulaczyka, Annę Mrozowską, Monikę Pikułę, Anouk Matejkę, Waldemara Kownackiego, a także młode pokolenie aktorów: Oliwię Gołębiowską, Eryka Wróbla oraz Olgierda Blecharza. Gościnnie w "Zmorze" pojawią się także Michalina Łabacz i Sławomira Łozińska.

"Zmora" jest produkowana przez Opus TV na zlecenie Działu Produkcji Fabularnej TVN Warner Bros. Discovery kierowanego przez Bogumiła Lipskiego i Łukasza Ponińskiego. Scenariusz napisali Kacper Wysocki i Adam Guziński. Serial reżyseruje Łukasz Jaworski, a za zdjęcia odpowiada Maciej Sobieraj. Kierownictwo pionu scenograficznego objęła Agata Stróżyńska, kostiumowego – Agnieszka Werner-Szyrle, a charakteryzację prowadzi Iza Andrys. Montażem zajął się Leszek Starzyński. Reżyserką obsady jest Nadia Lebik. Muzykę skomponował Stefan Wesołowski. Producentami są Łukasz Dzięcioł i Piotr Dzięcioł (Opus TV) oraz Karolina Lachowska (TVN WBD). 
Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

Filmy

Ona też zatańczy z Tomem Hollandem

Festiwale i nagrody Filmy

17. TAURON American Film Festival: Jest program dwóch sekcji

Filmy

Nowa gwiazda "X-Men" składa samokrytykę. Chodzi o "Kravena"

1 komentarz
Filmy

Nadchodzi nowa gwiazda reżyserii z YouTube'a

1 komentarz
Filmy

Zwolnienia w WB. To koniec autorskiego kina za duże pieniądze

17 komentarzy
VOD Seriale

Będzie więcej "Szybkich i wściekłych"

4 komentarze
Filmy

Walton Goggins kolejną gwiazdą "Miami Vice ’85"

1 komentarz