Mroczna przeszłość powraca. "Zmora" już w HBO Max!

Są historie, od których nie da się uciec. Są też tajemnice, które wracają mimo upływu lat. W świecie "Zmory" każdy skrywa własne sekrety, a przeszłość nie zamierza pozostać pogrzebana na dobre. Serialowa adaptacja kryminału Roberta Małeckiego z Magdaleną Cielecką w roli głównej już w HBO Max! Magdalena Cielecka
powraca w kolejnej ekranizacji bestsellerowego kryminału, tym razem autorstwa Roberta Małeckiego
. "Zmora
" to mroczna opowieść o sekretach, które przetrwały dekady, i przeszłości, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Akcja serialu rozgrywa się współcześnie oraz w latach 80. i 90., splatając losy bohaterów w historię pełną niedopowiedzeń, lęków i niewygodnych prawd.
O czym jest serial HBO Original "Zmora"?
Kontrowersyjna dziennikarka Kama Kossowska wraca do rodzinnego Torunia. Jej powrót uruchamia lawinę wspomnień i pytań, które przez lata pozostawały bez odpowiedzi. Gdy komisarz Tomasz Korcz ponownie otwiera sprawę zaginięcia Piotrka, przyjaciela Kamy z dzieciństwa, kobieta angażuje się w śledztwo. Z każdym kolejnym tropem granica między przeszłością a teraźniejszością zaczyna się zacierać, a pogrzebane sekrety upominają się o prawdę.
Na ekranie oprócz Magdaleny Cieleckiej
użytkownicy serwisu HBO Max zobaczą także: Piotra Żurawskiego
, Łukasza Simlata
, Piotra Głowackiego
, Aleksandra Krupę
, Marię Pakulnis
, Katarzynę Bujakiewicz
, Piotra Jankowskiego
, Dorotę Kolak
, Roberta Gulaczyka
, Annę Mrozowską
, Monikę Pikułę
, Anouk Matejkę
, Waldemara Kownackiego
, a także młode pokolenie aktorów: Oliwię Gołębiowską
, Eryka Wróbla
oraz Olgierda Blecharza
. Gościnnie w "Zmorze
" pojawią się także Michalina Łabacz
i Sławomira Łozińska
.
"Zmora
" jest produkowana przez Opus TV na zlecenie Działu Produkcji Fabularnej TVN Warner Bros. Discovery kierowanego przez Bogumiła Lipskiego
i Łukasza Ponińskiego
. Scenariusz napisali Kacper Wysocki
i Adam Guziński
. Serial reżyseruje Łukasz Jaworski
, a za zdjęcia odpowiada Maciej Sobieraj
. Kierownictwo pionu scenograficznego objęła Agata Stróżyńska
, kostiumowego – Agnieszka Werner-Szyrle
, a charakteryzację prowadzi Iza Andrys
. Montażem zajął się Leszek Starzyński
. Reżyserką obsady jest Nadia Lebik. Muzykę skomponował Stefan Wesołowski
. Producentami są Łukasz Dzięcioł
i Piotr Dzięcioł
(Opus TV) oraz Karolina Lachowska
(TVN WBD).
Informacja sponsorowana