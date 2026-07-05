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Muhammad Ali bohaterem serialu Prime Video. Amazon pokazał teaser i ogłosił datę premiery

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Muhammad+Ali+bohaterem+serialu+Prime+Video.+Amazon+pokaza%C5%82+teaser+i+og%C5%82osi%C5%82+dat%C4%99+premiery-167435
Muhammad Ali bohaterem serialu Prime Video. Amazon pokazał teaser i ogłosił datę premiery
Jesienią tego roku na platformie Amazonu Prime Video swoją premierę będzie miał serial biograficzny "The Greatest". Jego bohaterem jest legenda światowego boksu Muhammad Ali.

Poznajcie legendę ringu



Jak czytamy w oficjalnym opisie, "The Greatest" to intymna opowieść o niezwykłym życiu niezrównanego mistrza boksu, działacza humanitarnego i światowej ikony. Jest to pierwszy autoryzowany serial fabularny poświęcony życiu Muhammada Alego. Dzięki bezprecedensowemu dostępowi do materiałów i historii z jego życia wykracza poza opowieść o spektakularnych zwycięstwach i porażkach, które uczyniły Alego legendą – zarówno w ringu, jak i poza nim.


W głównej roli wystąpił Jaalen Best ("American Horror Stories"). Na planie partnerowali mu: Dana Gourrier, Amin Joseph, Kai Parham i Michael Ealy.

Twórcą i showrunnerem serialu jest Ben Watkins, który z Amazonem współpracował już przy serialu "Cross". Producentką wykonawczą jest z kolei Lonnie Ali, czyli wdowa po bokserze.

Amazon zaprezentował właśnie pierwszą zapowiedź wideo serialu "The Greatest". Ogłosił również, że premiera będzie miała miejsce 4 listopada na platformie Prime Video.

Zobacz teaser serialu "The Greatest"




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