Mulder i Scully wrócą w nowym "Z archiwum X"? Twórca oryginału komentuje

Chris Carter jest właśnie w trakcie promocji reżyserskiej wersji filmu "Z archiwum X: Chcę wierzyć". W jednym z wywiadów został zapytany o serial "Z archiwum X", który przygotowuje Ryan Coogler, a dokładniej o to, czy pojawią się w nim Mulder i Scully, bohaterowie oryginału.
Z archiwum X zostaje ponownie otwarte
Przypomnijmy, że "Z archiwum X
" to telewizyjny hit końca XX wieku. Opowiadał o dwójce agentów FBI, którzy zostali przydzieleni do "wydziału", do którego spadają sprawy dziwne, zajmujące się niewyjaśnionymi zjawiskami. Tymi agentami byli właśnie Mulder
(David Duchovny
) i Scully
(Gillian Anderson
).
"Z archiwum X" Ryana Cooglera
będzie miało dwójkę nowych bohaterów. Grają ich Himesh Patel
i Danielle Deadwyler
. Z dotychczasowych wypowiedzi wynikało, że serial będzie rozgrywał się w tym samym uniwersum, co produkcje Cartera
, a to oznacza, że w teorii bohaterowie oryginału mogą się w nim pojawić.
Sam Carter
wydaje się pewny, że tak się stanie. W wywiadzie dla portalu Polygon stwierdził bowiem wprost:
Co do Gillian, to wydaje mi się, że pojawi się w wersji Cooglera. Zakładam, że David też się pojawi, więc zobaczycie tam Muldera u Scully. Gillian Anderson
w 2025 roku w jednym z wywiadów zadeklarowała, że jest otwarta do powrotu do roli Scully
. Sam Coogler
jedna w wywiadach odmawiał odpowiedzi na to pytanie.
Zwiastun reżyserskiej wersji filmu "Z archiwum X: Chcę wierzyć"