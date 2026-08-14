Newsy Seriale Mulder i Scully wrócą w nowym "Z archiwum X"? Twórca oryginału komentuje
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Mulder i Scully wrócą w nowym "Z archiwum X"? Twórca oryginału komentuje

Polygon / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Mulder+i+Scully+wr%C3%B3c%C4%85+w+nowym+%22Z+archiwum+X%22+Tw%C3%B3rca+orygina%C5%82u+komentuje-168053
Mulder i Scully wrócą w nowym &quot;Z archiwum X&quot;? Twórca oryginału komentuje
Chris Carter jest właśnie w trakcie promocji reżyserskiej wersji filmu "Z archiwum X: Chcę wierzyć". W jednym z wywiadów został zapytany o serial "Z archiwum X", który przygotowuje Ryan Coogler, a dokładniej o to, czy pojawią się w nim Mulder i Scully, bohaterowie oryginału.

Z archiwum X zostaje ponownie otwarte



Przypomnijmy, że "Z archiwum X" to telewizyjny hit końca XX wieku. Opowiadał o dwójce agentów FBI, którzy zostali przydzieleni do "wydziału", do którego spadają sprawy dziwne, zajmujące się niewyjaśnionymi zjawiskami. Tymi agentami byli właśnie Mulder (David Duchovny) i Scully (Gillian Anderson).


"Z archiwum X" Ryana Cooglera będzie miało dwójkę nowych bohaterów. Grają ich Himesh Patel i Danielle Deadwyler. Z dotychczasowych wypowiedzi wynikało, że serial będzie rozgrywał się w tym samym uniwersum, co produkcje Cartera, a to oznacza, że w teorii bohaterowie oryginału mogą się w nim pojawić.

Sam Carter wydaje się pewny, że tak się stanie. W wywiadzie dla portalu Polygon stwierdził bowiem wprost:

Co do Gillian, to wydaje mi się, że pojawi się w wersji Cooglera. Zakładam, że David też się pojawi, więc zobaczycie tam Muldera u Scully.

Gillian Anderson w 2025 roku w jednym z wywiadów zadeklarowała, że jest otwarta do powrotu do roli Scully. Sam Coogler jedna w wywiadach odmawiał odpowiedzi na to pytanie.

Zwiastun reżyserskiej wersji filmu "Z archiwum X: Chcę wierzyć"




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