Musical z piosenkami Prince'a jak "Mamma Mia!"

Getty Images © Kevin Winter



Universal Pictures nabyło prawa do katalogu klasycznych piosenek Prince'a . Studio zamierza na ich podstawie stworzyć musical.Film nie będzie biografią legendy muzyki lecz oryginalną fikcyjną historią, w której zostaną wykorzystane zakupiony utwory. W podobny sposób z kawałkami ABBY obeszli się niegdyś twórcy dwóch części megahituAktualnie Universal prowadzi rozmowy z potencjalnymi scenarzystami oraz producentami.Zmarły w kwietniu 2016 roku Prince sprzedał łącznie ponad 100 milionów płyt. Zdobył również 8 statuetek Grammy, Złoty Glob oraz Oscara. W 2004 roku został włączony w poczet prestiżowego Rock and Roll Hall of Fame.