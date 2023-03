NMF: Minimaraton z filmami "KRZYK" 10 marca 2023 w Multikinie

NMF: Minimaraton z filmami "Krzyk" odbędzie się 10 marca (piątek) w Multikinach:

Godzina rozpoczęcia:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Biała PodlaskaBydgoszczElblągGdańskGłogówJaworznoKatowiceKielceKoszalinKrakówLesznoŁódźMielecOlsztynPoznań 51RadomRumiaRybnikRzeszówSłupskSzczecinTarnówTychy GeminiWarszawa TargówekWarszawa UrsynówWarszawa Złote TarasyWłocławekWrocław PasażZabrzeRozpoczęcie o 22:00- filmy są wyświetlane w wersjach z oryginalną ścieżką dźwiękową, z polskimi napisami.- W Wydarzeniu mogą uczestniczyć:a) osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,b) osoby pełnoletnie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych - posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego na udział,c) osoby w wieku powyżej 16 roku życia (ale mniej niż 18 rok życia) - posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego na udział,d) osoby w wieku poniżej 16 roku życia - będące pod opieką przedstawiciela ustawowego (za okazaniem stosownego dokumentu).Uczestnik jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego wiek. W przypadku braku wymaganego dokumentu obsługa kina może nie wyrazić zgody na udział w Wydarzeniu.