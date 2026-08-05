Newsy Filmy Festiwale i nagrody NOTHING MORE/NIC WIĘCEJ – program festiwalu Przeźrocza ogłoszony
Festiwale i nagrody / Filmy

NOTHING MORE/NIC WIĘCEJ – program festiwalu Przeźrocza ogłoszony

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/NOTHING+MORE+NIC+WI%C4%98CEJ+%E2%80%93+program+festiwalu+Prze%C5%BArocza+og%C5%82oszony-167897
W świecie, w którym nadmiar otacza nas z każdej strony, Przeźrocza chcą dać ukojenie i pokazać, że zgodnie z tegorocznym hasłem festiwalu "Nothing more/Nic więcej" nie jest potrzebne. W dniach 29.08-5.09 w Bydgoszczy będzie można oglądać, słuchać, spacerować, odpoczywać od zgiełku i doświadczać mocy innego spojrzenia na kino. Nic więcej nie będą chcieli m.in. Małgorzata Bela, Martyna Byczkowska, Maciej Cuske, Andrzej Jakimowski, Marcin Masecki, Marian Opania, Michał Toczek i Kaja Zalewska

NIC WIĘCEJ I FILMOWE ODKRYCIA NA NOWO



Zaczynając od końca festiwalu (5.09): jednym z najważniejszych wydarzeń Przeźroczy będzie projekcja krótkometrażowego filmu Pawła PawlikowskiegoMuse" oraz koncert Marcina Maseckiego w sali symfonicznej nowego, spektakularnego budynku nowej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Miniaturowy, czarno-biały film "Muse", idealnie wpisujący się w tegoroczny charakter festiwalu, Pawlikowski stworzył razem ze swoją żoną Małgorzatą Belą, Marcinem Maseckim oraz operatorem Stanisławem Cuske. Po projekcji przy fortepianie zasiądzie Marcin Masecki. To właśnie on komponuje muzykę do kolejnych dzieł reżysera ("Zimna wojna", "Ojczyzna", "Muse"), a podczas Przeźroczy w Bydgoszczy zaprezentuje recital solo piano.


Co roku na Przeźroczach odkrywane są na nowo filmowe perełki z przeszłości, które – zdaniem organizatorów – utknęły gdzieś w filmowych zakamarkach. Tym razem, w odpowiedzi na hasło "Nic więcej", będzie można zobaczyć m.in. "Zmruż oczy" Andrzeja Jakimowskiego (spotkanie autorskie po seansie) oraz "Żywot Mateusza" – niedocenione arcydzieło Witolda Leszczyńskiego. Po projekcji tego drugiego filmu w Kinie Orzeł odbędzie się dyskusja o kinie minimalistycznym z udziałem Michała Oleszczyka ("Spoilermaster") i Sebastiana Smolińskiego ("Past Perfect").


Na Przeźroczach będzie można zobaczyć także zaginioną, a odnalezioną w tym roku po 56 latach "Lekcję pływania" Andrzeja Wajdy, która zostanie zaprezentowana w ramach seansu "Małe formy wielkich mistrzów". Niespełna trzyminutową miniaturę Wajda stworzył na podstawie pomysłu Zdzisława Maklakiewicza. Przeźrocza będą jednym z niewielu miejsc, w których będzie można obejrzeć to dzieło na wielkim ekranie (3.09).

INNE SPOJRZENIE – FILMOWE ODLOTY Z WFO, MICHAŁEM TOCZKIEM I CHUCKIEM NORRISEM



Przeźrocza to jak zawsze inne spojrzenie na kino. Festiwal czerpie z klasyki, jednocześnie szukając nowych nurtów, eksperymentów i nieoczywistości.

Wszystko zacznie się w Cukrowni Żnin (29.08). W jedynym takim kinie na świecie, czyli Burakinie urządzonym w dawnym silosie, będzie można zobaczyć oryginalny "La petite mort" Martyny Byczkowskiej i Kai Zalewskiej. Autorki spotkają się potem z widzami na plaży, o zachodzie słońca.


Prawdziwym odlotem będzie projekcja filmu "Oto Spinal Tap", czyli chyba najsłynniejszego w historii muzycznego mokumentu, który w krzywym zwierciadle opowiada o zmagającym się ze schyłkiem kariery fikcyjnym zespole rockowym.


Chuck Norris na Przeźroczach? Dlaczego nie? W programie znalazła się jedna z najbardziej odlotowych produkcji z udziałem strażnika Teksasu. W ogrodzie secesyjnej kamienicy przy ul. Cieszkowskiego zaprezentowana zostanie zostanie "Inwazja na USA" (30.08).

W tym paśmie znalazły się także "Spiritus Sanctus" Michała Toczka (prosto z tegorocznego Cannes) oraz Almost Midnight Show WFO w legendarnym Mózgu, czyli wieczór z filmami Wytwórni Filmów Oświatowych w roli głównej (4.09). Dzień wcześniej filmy WFO posłużą także jako tło koncertu jazzowo-hiphopowego kolektywu Omasta (prosto z tegorocznego Open'era).

KLASYKA GATUNKU I FILM ZAMKNIĘCIA



Niezwykle ważnym wydarzeniem ostatniego dnia festiwalu będzie spotkanie w ramach cyklu "Klasyka Gatunku". W sobotę (5.09) Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za ponadczasową kreację aktorską w filmie "Człowiek z żelaza" odbierze jeden z najwybitniejszych polskich aktorów – Marian Opania.


Filmem zamknięcia festiwalu będzie "Niespodziewane"  ( w reżyserii Ryûsuke Hamaguchiego premiera kinowa 2027, dystrybutor: Aurora). Obraz, który zbiera znakomite recenzje wśród krytyków, idealnie wpisuje się w nurt kina minimalistycznego i kontemplacyjnego tegorocznej edycji Przeźroczy pod hasłem Nothing more/Nic więcej. Przedstawione wydarzenia to tylko część programu Przeźroczy. W programie festiwalu w kontrze do hasła wydarzeń dla kinomanów jest znacznie, znacznie więcej.


Link do programu festiwalu:
https://przezrocza-festiwal.pl/program

Najnowsze Newsy

Inne Seriale

Twórcy "Gorącej rywalizacji" apelują do fanów

DVD/Blu-ray VOD Filmy

"Minionki i straszydła" za chwilę na VOD

Filmy

SZOK! Netflix z rekordową dystrybucją filmu w kinach

Filmy

Co z kontynuacją "Player One"? Scenarzysta zabrał głos

Filmy Box office

Nowy "Spider-Man" miliarderem! Drugim najszybszym w historii kina

1 komentarz
Filmy

James Cameron pożegna się z "Avatarem"?

3 komentarze
VOD Seriale Multimedia

Netflix pokazał pierwsze zdjęcia z "Historii Lizzie Borden"