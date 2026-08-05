NOTHING MORE/NIC WIĘCEJ – program festiwalu Przeźrocza ogłoszony

W świecie, w którym nadmiar otacza nas z każdej strony, Przeźrocza chcą dać ukojenie i pokazać, że zgodnie z tegorocznym hasłem festiwalu "Nothing more/Nic więcej" nie jest potrzebne. W dniach 29.08-5.09 w Bydgoszczy będzie można oglądać, słuchać, spacerować, odpoczywać od zgiełku i doświadczać mocy innego spojrzenia na kino. Nic więcej nie będą chcieli m.in. Małgorzata Bela, Martyna Byczkowska, Maciej Cuske, Andrzej Jakimowski, Marcin Masecki, Marian Opania, Michał Toczek i Kaja Zalewska.
NIC WIĘCEJ I FILMOWE ODKRYCIA NA NOWO
Zaczynając od końca festiwalu (5.09): jednym z najważniejszych wydarzeń Przeźroczy będzie projekcja krótkometrażowego filmu Pawła Pawlikowskiego
“Muse
" oraz koncert Marcina Maseckiego w sali symfonicznej nowego, spektakularnego budynku nowej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Miniaturowy, czarno-biały film "Muse
", idealnie wpisujący się w tegoroczny charakter festiwalu, Pawlikowski
stworzył razem ze swoją żoną Małgorzatą Belą
, Marcinem Maseckim
oraz operatorem Stanisławem Cuske
. Po projekcji przy fortepianie zasiądzie Marcin Masecki
. To właśnie on komponuje muzykę do kolejnych dzieł reżysera ("Zimna wojna
", "Ojczyzna
", "Muse
"), a podczas Przeźroczy w Bydgoszczy zaprezentuje recital solo piano.
Co roku na Przeźroczach odkrywane są na nowo filmowe perełki z przeszłości, które – zdaniem organizatorów – utknęły gdzieś w filmowych zakamarkach. Tym razem, w odpowiedzi na hasło "Nic więcej", będzie można zobaczyć m.in. "Zmruż oczy
" Andrzeja Jakimowskiego
(spotkanie autorskie po seansie) oraz "Żywot Mateusza
" – niedocenione arcydzieło Witolda Leszczyńskiego
. Po projekcji tego drugiego filmu w Kinie Orzeł odbędzie się dyskusja o kinie minimalistycznym z udziałem Michała Oleszczyka ("Spoilermaster") i Sebastiana Smolińskiego ("Past Perfect").
Na Przeźroczach będzie można zobaczyć także zaginioną, a odnalezioną w tym roku po 56 latach "Lekcję pływania
" Andrzeja Wajdy
, która zostanie zaprezentowana w ramach seansu "Małe formy wielkich mistrzów". Niespełna trzyminutową miniaturę Wajda stworzył na podstawie pomysłu Zdzisława Maklakiewicza. Przeźrocza będą jednym z niewielu miejsc, w których będzie można obejrzeć to dzieło na wielkim ekranie (3.09).
INNE SPOJRZENIE – FILMOWE ODLOTY Z WFO, MICHAŁEM TOCZKIEM I CHUCKIEM NORRISEM
Przeźrocza to jak zawsze inne spojrzenie na kino. Festiwal czerpie z klasyki, jednocześnie szukając nowych nurtów, eksperymentów i nieoczywistości.
Wszystko zacznie się w Cukrowni Żnin (29.08). W jedynym takim kinie na świecie, czyli Burakinie urządzonym w dawnym silosie, będzie można zobaczyć oryginalny "La petite mort
" Martyny Byczkowskiej
i Kai Zalewskiej
. Autorki spotkają się potem z widzami na plaży, o zachodzie słońca.
Prawdziwym odlotem będzie projekcja filmu "Oto Spinal Tap
", czyli chyba najsłynniejszego w historii muzycznego mokumentu, który w krzywym zwierciadle opowiada o zmagającym się ze schyłkiem kariery fikcyjnym zespole rockowym. Chuck Norris
na Przeźroczach? Dlaczego nie? W programie znalazła się jedna z najbardziej odlotowych produkcji z udziałem strażnika Teksasu. W ogrodzie secesyjnej kamienicy przy ul. Cieszkowskiego zaprezentowana zostanie zostanie "Inwazja na USA
" (30.08).
W tym paśmie znalazły się także "Spiritus Sanctus
" Michała Toczka
(prosto z tegorocznego Cannes) oraz Almost Midnight Show WFO w legendarnym Mózgu, czyli wieczór z filmami Wytwórni Filmów Oświatowych w roli głównej (4.09). Dzień wcześniej filmy WFO posłużą także jako tło koncertu jazzowo-hiphopowego kolektywu Omasta (prosto z tegorocznego Open'era).
KLASYKA GATUNKU I FILM ZAMKNIĘCIA
Niezwykle ważnym wydarzeniem ostatniego dnia festiwalu będzie spotkanie w ramach cyklu "Klasyka Gatunku". W sobotę (5.09) Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za ponadczasową kreację aktorską w filmie "Człowiek z żelaza
" odbierze jeden z najwybitniejszych polskich aktorów – Marian Opania
.
Filmem zamknięcia festiwalu będzie "Niespodziewane
" ( w reżyserii Ryûsuke Hamaguchiego
premiera kinowa 2027, dystrybutor: Aurora). Obraz, który zbiera znakomite recenzje wśród krytyków, idealnie wpisuje się w nurt kina minimalistycznego i kontemplacyjnego tegorocznej edycji Przeźroczy pod hasłem Nothing more/Nic więcej. Przedstawione wydarzenia to tylko część programu Przeźroczy. W programie festiwalu w kontrze do hasła wydarzeń dla kinomanów jest znacznie, znacznie więcej.
Link do programu festiwalu: https://przezrocza-festiwal.pl/program