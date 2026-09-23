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Nałogowi hazardziści wybrali. Sydney Sweeney dziewczyną Bonda

CBR / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Na%C5%82ogowi+hazardzi%C5%9Bci+wybrali.+Sydney+Sweeney+dziewczyn%C4%85+Bonda-168718
Nałogowi hazardziści wybrali. Sydney Sweeney dziewczyną Bonda
źródło: Getty Images
autor: Steve Eichner
Przygotowania do realizacji filmu "Bond 26" trwają w najlepsze. Podobno już wkrótce poznamy nazwisko aktora, który zagra Jamesa Bonda. Nie jest to jednak jedyna niewiadoma. Fani wciąż zadają sobie pytania o to, kto zagra dziewczynę Bonda. Portal Gambling ostatnio obliczył, kto jest faworytem według zakładów bukmacherskich. Numer jeden chyba nikogo nie zaskakuje.

Hazardziści nie mają wątpliwości, kto zostanie dziewczyną Bonda



Według portalu Gambling największe szanse na angaż do filmu "Bond 26" ma Sydney Sweeney. Reklamowe kontrowersje mogą szargać jej reputację, ale wśród hazardzistów pozostaje największym pewniakiem. Gambling oblicza prawdopodobieństwo pojawienia się Sweeney u boku nowego Jamesa Bonda na 28,6%.

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Jej największą rywalką do roli zdaje się być Margaret Qualley. Jej szanse na angaż oceniane są na 25%.

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Numerem trzy jest z kolei Lily James z 20-procentowym prawdopodobieństwem otrzymania roli.

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W czołówce są jeszcze: Monica Barbaro (16,7%) oraz Anya Taylor-Joy (11,1%).

Denis Villeneuve jest reżyserem filmu "Bond 26". Za scenariusz odpowiada zaś Steven Knight.

Wszyscy spodziewają się, że zdjęcia do filmu ruszą w przyszłym roku.

Zwiastun filmu "Pomoc domowa" z Sydney Sweeney w jednej z głównych ról




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