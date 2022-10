Na Allegro trwa Smart! Week. Promocyjne oferty czekają

***

CZWARTEK 13 października

79 zł cena promocyjna 59,99 zł





119,98 zł cena promocyjna 64,99 zł





PIĄTEK 14 października

1 199 zł cena promocyjna 849 zł









1 499 zł cena promocyjna 1099 zł





639 zł cena promocyjna 549 zł





Na Allegro trwa festiwal cenowy Smart! Week – wsród wielu promocyjnych ofert możecie znaleźć okazje sięgające 50% zniżki na popularne i cenione produkty. Najciekawsze promocje czekają na posiadaczy pakietu Smart!, a także wszystkich korzystających z bezpłatnego, testowego Smart! na Start – szukajcie oznaczeń "Smart! Only"!W tym roku po raz pierwszy Smart! Week oferuje także zakup w promocyjnych cenach biletów na wybrane wydarzenia dostępne w serwisie eBilet.Informacje o usłudze Allegro Smart! znajdziecie pod linkiem TUTAJ , a TU – promocyjne oferty Smart! Week.By mieć pewność, że nie przegapicie zbliżających się promocji, warto dodać wybraną ofertę do "obserwowanych", tak by około 20 minut przed jej startem otrzymać powiadomienie.W poniższym zestawieniu znajdziecie kilka przykładowych promocyjnych ofert Smart! Week. Więcej znajdziecie pod linkiem TUTAJ , a także wyszukując na Allegro produktów za pomocą filtra "oferty Smart! Week" lub wpisując w wyszukiwarkę Allegro hasło "Smart Week" Proste w użyciu słuchawki bezprzewodowe potrafią podnieść jakość codziennych czynności, szczególnie gdy lubicie słuchać muzyki, podcastów, rozmawiać z bliskimi i jednocześnie być w ruchu. Wystarczy jedno parowanie i słuchawki są gotowe do użycia. Słuchawki Xiaomi Mi True Earbuds dają możliwość płynnego przełączania się między wersjami mono i stereo – wystarczy włożyć do ucha jedną słuchawkę, aby uzyskać dźwięk mono, a po włożeniu drugiej automatycznie wznowiony zostanie dźwięk stereo. Słuchawki zapewniają 12 godzin pracy na jednym ładowaniu oraz posiadają łącze Bluetooth 5.0. Sterowanie muzyką i połączeniami jest w nich natomiast możliwe za pomocą jednego przycisku.Każdy, kto zarządza swoim domowym gospodarstwem, wie, jak cenne są takie promocje. W czwartek na Allegro znajdziecie ofertę, w której będzie można kupić 144 tabletki do zmywarki za połowę ceny. Tabletki Somat Gold reklamują się jako skuteczny środek czyszczący bez konieczności namaczania zaschniętych resztek jedzenia. Acha! I nie zostawiają zacieków. No to super. Niech się zmywa samo.W piątek wśród promocyjnych ofert pojawi się Telewizor LED Philips 39" z systemem Android TV i inteligentnym Asystentem Google, dzięki któremu można w wygodny sposób sterować na przykład głośnością czy odtwarzaniem aplikacji – w tym Netflixa, HBO Max oraz wielu innych platform VOD. Urządzenie zaopatrzone jest w podświetlenie LED, które zwiększa widoczność obrazu nawet przy mocnym oświetleniu w pomieszczeniu. Producent zapewnia również, że w połączeniu z dostępnymi osobno do kupienia soundbarem lub głośnikami Dolby Atmos domowe seanse filmowe mogą być zbliżone do doświadczeń kinowych. Wszystkie interesujące szczegóły techniczne telewizora znajdziecie pod LINKIEM.Kawa jak w kawiarni we własnym domu zaraz po obudzeniu? Wygląda na to, że ekspres ciśnieniowy De'Longhi może być takim spełnieniem. Urządzenie przygotowuje kawę za jednym przyciśnięciem i to w dwóch filiżankach na raz. Ustawienia proporcji ilości oraz intensywności można w nim regulować na bieżąco lub zaprogramować na stałe, tak by codziennie dostawać dokładnie taką kawę, jaką lubicie najbardziej. System cappuccino składający się z dyszy do spieniania kawy daje możliwość uzupełnienia filiżanki o ciepłą mleczną piankę, a automatyczny program oczyszczania i odkamieniania zadba o to, by ekspres był świeży i gotowy do pracy. Ofertę z pełnym opisem produktu znajdziecie pod LINKIEM Monitor ASUS VZ24EHE o przekątnej ekranu 23,8 cala przyciąga uwagę smukłym profilem – w opisie czytamy, że to zaledwie 6,5 mm w najcieńszym miejscu. Jest więc lekki wizualnie, prezentuje się ładnie i zajmuje niewiele miejsca na biurku. Bezramkowa konstrukcja daje natomiast możliwość bezproblemowej konfiguracji z innymi wyświetlaczami. Monitor zaopatrzony jest także w technologię Eye Care, co gwarantuje komfortowe wrażenia wizualne. Dla graczy istotne może być natomiast to, że zapewnia eliminację rozchodzenie się obrazu i niestabilną liczbę klatek na sekundę, dzięki czemu użytkownik otrzymuje płynne efekty wizualne i nieprzerwaną rozgrywkę. A to może się okazać kluczowe w strzelankach, wyścigach, grach strategicznych w czasie rzeczywistym i grach sportowych.Wszystkie promocyjne oferty Smart! Week znajdziecie pod linkiem TUTAJ