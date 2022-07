Na co do kina? Oceniamy "Elvisa", "Czarny telefon" i "Paryż, 13. dzielnicę"

O filmie "Elvis"

Zastanawiacie się, no co pójść do kina? Mamy dla Was odpowiedź. Jakub Popielecki, Julia Taczanowska i Michał Walkiewicz rozmawiają o trzech gorących premierach. Sprawdźcie, co myślą o filmach " Elvis ", " Czarny telefon " i " Paryż, 13. dzielnica ".Materiał wideo znajdziecie poniżej:Historia Elvisa Presleya ( Butler ) zgłębia złożoną, ponad dwudziestoletnią relację Presleya z Parkerem ( Hanks ), która rozpoczęła się wraz z początkiem bezprecedensowej kariery piosenkarza, na tle ewoluującego krajobrazu kulturowego i końca amerykańskiej niewinności. Kluczowym elementem opowieści jest jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych osób w życiu Elvisa, Priscilla Presley.Film jest ekranizacją opowiadania Joe Hilla "Czarny telefon”. Opowiadanie pochodzi ze zbioru opowiadań "Upiory XX wieku".Nieśmiały, ale sprytny 13-letni Finney Shaw zostaje uprowadzony przez sadystycznego zabójcę i uwięziony w dźwiękoszczelnej piwnicy, gdzie krzyki na nic się nie zdają. Kiedy odłączony od kabla telefon powieszony na ścianie piwnicy zaczyna dzwonić, Finney uświadamia sobie, że słyszy głosy poprzednich ofiar mordercy. Chcą one zrobić wszystko, żeby chłopiec nie podzielił ich losu.Akcja " Paryża, 13. dzielnicy " rozgrywa się pośród wieżowców i esplanad paryskiego blokowiska, tutejszego Chinatown. Na tle surowej, brutalistycznej architektury uczucia i ciała bohaterów wydają się szczególnie kruche i podatne na zranienie. Emilie zakochuje się w swoim sublokatorze Camille'u. Ten podejmuje erotyczną grę, ale broni się przed uczuciami - do czasu, gdy poznaje Norę, która ma obsesję na punkcie Amber, tajemniczej dziewczyny pracującej na seks-kamerce.