Na Potęgę Posępnego Czerepu! Oto zwiastun "Władców Wszechświata"

Prace nad aktorską wersją "Władców Wszechświata" trwały wiele lat, ale oto po licznych przygodach przyszedł czas na finał: zbliża się premiera. Odpowiedzialne za produkcję Amazon MGM Studios podzieliło się właśnie pierwszym pełnym zwiastunem.
Zobacz nowy zwiastun "Władców Wszechświata"
Światowa i polska premiera "Władców Wszechświata
" zaplanowana jest na 5 czerwca tego roku. Zobaczcie pierwszy pełny zwiastun:
Księcia Adama poznamy jako niewyróżniającego się niczym faceta, który wykonuje nudną pracę biurową. Eternia ma być krainą z bajek, których słuchał jako mały chłopiec. Wygląda więc na to, że twórcy szykują dla bohatera nostalgiczny powrót do dzieciństwa, a przygody, jakie przeżyje jako książę Adam / waleczny He-Man
, pomogą mu odnaleźć radość życia.
Nicholas Galitzine oraz Idris Elba i Camila Mendes w filmie "Władcy Wszwechświata". Fot. Amazon MGM Studios
Na krześle reżysera zasiadł Travis Knight
("Kubo i dwie struny
", "Bumblebee
"), który pracował na podstawie scenariusza sautorstwa Chrisa Butlera
. W rolę księcia Adama z Eterii wcieli się Nicholas Galitzine
(wcześniej do tej roli typowani byli Noah Centineo
i Kyle Allen
). W obsadzie znaleźli się również Jared Leto
jako Szkieletor, Camila Mendes
jako Teela, Morena Baccarin
jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson
jako Fisto, Alison Brie
jako Wiedźma, Idris Elba
jako Zbrojny Rycerz, Sam C. Wilson
jako Żelaznoszczęki, Hafthor Bjornsson
jako Goat Man, James Purefoy
jako Król Randor, Charlotte Riley
jako Królowa Marlena oraz Kojo Attah
jako Tri-Klops.