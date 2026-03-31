Newsy Na Potęgę Posępnego Czerepu! Oto zwiastun "Władców Wszechświata"
Na Potęgę Posępnego Czerepu! Oto zwiastun "Władców Wszechświata"

Na Potęgę Posępnego Czerepu! Oto zwiastun &quot;Władców Wszechświata&quot;
źródło: materialy promocyjne
Prace nad aktorską wersją "Władców Wszechświata" trwały wiele lat, ale oto po licznych przygodach przyszedł czas na finał: zbliża się premiera. Odpowiedzialne za produkcję Amazon MGM Studios podzieliło się właśnie pierwszym pełnym zwiastunem.

Zobacz nowy zwiastun "Władców Wszechświata"


Światowa i polska premiera "Władców Wszechświata" zaplanowana jest na 5 czerwca tego roku. 



Księcia Adama poznamy jako niewyróżniającego się niczym faceta, który wykonuje nudną pracę biurową. Eternia ma być krainą z bajek, których słuchał jako mały chłopiec. Wygląda więc na to, że twórcy szykują dla bohatera nostalgiczny powrót do dzieciństwa, a przygody, jakie przeżyje jako książę Adam / waleczny He-Man, pomogą mu odnaleźć radość życia.

Nicholas Galitzine oraz Idris Elba i Camila Mendes w filmie "Władcy Wszwechświata". Fot. Amazon MGM Studios

Na krześle reżysera zasiadł Travis Knight ("Kubo i dwie struny", "Bumblebee"), który pracował na podstawie scenariusza sautorstwa Chrisa Butlera. W rolę księcia Adama z Eterii wcieli się Nicholas Galitzine (wcześniej do tej roli typowani byli Noah Centineo i Kyle Allen). W obsadzie znaleźli się również Jared Leto jako Szkieletor, Camila Mendes jako Teela, Morena Baccarin jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson jako Fisto, Alison Brie jako Wiedźma, Idris Elba jako Zbrojny Rycerz, Sam C. Wilson jako Żelaznoszczęki, Hafthor Bjornsson jako Goat Man, James Purefoy jako Król Randor, Charlotte Riley jako Królowa Marlena oraz Kojo Attah jako Tri-Klops. 

