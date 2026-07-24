Newsy Seriale Nadchodzi "Blade Runner 2099". Prime Video pokazało zdjęcia z serialu
VOD / Seriale

Nadchodzi "Blade Runner 2099". Prime Video pokazało zdjęcia z serialu

The Playlist / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nadchodzi+%22Blade+Runner+2099%22+Prime+Video+pokaza%C5%82o+zdj%C4%99cia+z+serialu-167728
Nadchodzi &quot;Blade Runner 2099&quot;. Prime Video pokazało zdjęcia z serialu
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Amazon szykuje serial "Blade Runner 2099". Show będzie miało swoją prezentację w ramach tegorocznego Comic-Conu w San Diego. Z tej okazji do sieci trafiły zdjęcia z niego.

Tak wygląda świat 50 lat po wydarzeniach z filmu "Blade Runner 2049"



Jak nietrudno się domyślić, akcja serialu rozgrywa się 50 lat po wydarzeniach z filmu Denisa Villeneuve'a "Blade Runner 2049". Świat zupełnie się zmienił. Doszło do buntu replikantów i to oni teraz rządzą Los Angeles. Ludzie zostali zdegradowani do obywateli drugiej kategorii.

Tak prezentuje się serial na pierwszych zdjęciach


Główna bohaterka Cora jest zmuszona do życia w nieustannym ruchu. Aby uniknąć ścigających ją ludzi, adaptuje się do nowych sytuacji, przyjmując różne tożsamości. Chce zapewnić bezpieczną przyszłość dla swojego brata, dlatego postanawia połączyć siły z łowczynią androidów Olwen. Bohaterki zostają wciągnięte w konspirację, która zagraża istnieniu miasta.

Twórczynią "Blade Runner 2099" jest Silka Luisa ("Lśniące dziewczyny", "Halo"). W obsadzie znaleźli się: laureatka Oscara Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby oraz Tom Burke

Premiera "Blade Runner 2099" ma nastąpić jeszcze w tym roku.

Posłuchaj podcastu "Mam parę uwag" o filmie "Blade Runner 2049"



Powiązane artykuły Blade Runner 2099

Zobacz wszystkie artykuły

Blade Runner 2099  (2027)

 Blade Runner 2099

Łowca androidów  (1982)

 Łowca androidów

Blade Runner 2049  (2017)

 Blade Runner 2049

Blade Runner: Black Lotus  (2021)

 Blade Runner: Black Lotus

Najnowsze Newsy

Filmy

Jak powstał słynny erotyczny poradnik?

1 komentarz
Filmy

Wzruszający romans "Song Sung Blue" od niedzieli w SkyShowtime

Czy to koniec "The Morning Show"?

Filmy

Reżyser "Zniknięć" opowiedział o postępach prac nad prequelem o Gladys

VOD Seriale

"Pierścienie Władzy" zdradzą tajemnicę, której nie chciał ujawnić Tolkien

13 komentarzy
Inne Filmy

Nie żyje scenografka Mary Kate Golding. Zginęła od rany kłutej

4 komentarze
Filmy

Johnny Depp pojawił się jako Ebenezer Scrooge na Comic-Conie

12 komentarzy