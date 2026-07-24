Nadchodzi "Blade Runner 2099". Prime Video pokazało zdjęcia z serialu

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Amazon szykuje serial "Blade Runner 2099". Show będzie miało swoją prezentację w ramach tegorocznego Comic-Conu w San Diego. Z tej okazji do sieci trafiły zdjęcia z niego.
Tak wygląda świat 50 lat po wydarzeniach z filmu "Blade Runner 2049"
Jak nietrudno się domyślić, akcja serialu rozgrywa się 50 lat po wydarzeniach z filmu Denisa Villeneuve'a "Blade Runner 2049
". Świat zupełnie się zmienił. Doszło do buntu replikantów i to oni teraz rządzą Los Angeles. Ludzie zostali zdegradowani do obywateli drugiej kategorii.
Tak prezentuje się serial na pierwszych zdjęciach
Główna bohaterka Cora jest zmuszona do życia w nieustannym ruchu. Aby uniknąć ścigających ją ludzi, adaptuje się do nowych sytuacji, przyjmując różne tożsamości. Chce zapewnić bezpieczną przyszłość dla swojego brata, dlatego postanawia połączyć siły z łowczynią androidów Olwen. Bohaterki zostają wciągnięte w konspirację, która zagraża istnieniu miasta.
Twórczynią "Blade Runner 2099
" jest Silka Luisa
("Lśniące dziewczyny
", "Halo
"). W obsadzie znaleźli się: laureatka Oscara Michelle Yeoh
, Hunter Schafer
, Dimitri Abold
, Lewis Gribben
, Katelyn Rose Downey
, Daniel Rigby
oraz Tom Burke
.
Premiera "Blade Runner 2099"
ma nastąpić jeszcze w tym roku.
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