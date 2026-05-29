Nadchodzi "Call of Duty: Modern Warfare 4". Zwiastun, data premiery, szczegóły kampanii
Koniec czekania. Activision oficjalnie ogłasza, że w tym roku fani growych wojen dostaną do rąk "Call of Duty: Modern Warfare 4". Zapowiedzi towarzyszyła premiera zwiastuna gry.

Wojna dociera na Półwysep Koreański



"Call of Duty: Modern Warfare 4" trafi na rynek 23 października. Dostępność gry będzie dla wielu fanów niespodzianką. Otóż tytuł pojawi się na: XBOX Series X|S, PlayStation 5, PC oraz Nintendo Switch 2

Tym razem gracze znajdą się na Półwyspie Koreańskim. Wcielą się w szeregowego Parka, młodego żołnierza z Korei Południowej, który zostaje wciągnięty w pełnoskalową inwazję Korei Północnej. Za liniami frontu, kapitan Price – operator wyjęty spod prawa, działa poza systemem, któremu niegdyś służył, poszukując broni mogącej doprowadzić świat do katastrofy.

Kampania zabiera graczy w podróż dookoła świata – od bezpośrednich starć w Nowym Jorku, szalonych pościgów po ulicach Paryża, nocnych rajdów SAS w Mumbaju, aż po wojnę pozycyjną w Korei.


W "Call of Duty: Modern Warfare 4" oczywiście będzie dostępny tryb wieloosobowy. Producenci zapowiadają w nim nowe innowacje, w tym Ballistic Authority, zapewniające najbardziej autentyczny system strzelania w historii "Modern Warfare". "Modern Warfare 4" zadebiutuje z 12 głównymi mapami, obejmującymi wizualnie zróżnicowane lokacje na całym świecie, a także z Kill Block, nową, dynamiczną areną walki, której układ zmienia się między rundami, oferując ponad 500 możliwych konfiguracji.

Twórcy zapowiadają również DMZ, które powraca jako rozgrywka w trybie ekstrakcji, wrzucając graczy solo oraz drużyny w sam środek zmiennej strefy walki, w której każda misja przebiega inaczej.

Gra dostępna jest w przedsprzedaży w trzech wersjach: dwóch cyfrowych (Standard i Vault) oraz fizycznej (Standard i tylko na konsole).

Zwiastun gry "Call of Duty: Modern Warfare 4"




