Nadchodzi "Fréwaka" – klimatyczny irlandzki folk horror. W kinach od 24 października

24 października do polskich kin trafi "Fréwaka", nowy horror prosto z Irlandii. A już dziś jego polski zwiastun możecie obejrzeć u nas.

Opowieść o traumie ubrana w szaty horroru



Shoo, młoda opiekunka społeczna, zostaje wysłana do odległej wioski, by pomóc starszej kobiecie, cierpiącej na lęk przed ludźmi. Peig boi się nie tylko swoich sąsiadów, ale i tajemniczych, złowrogich istot, które według niej porwały ją wiele lat temu. W miarę jak Shoo zbliża się do kobiety, sama zaczyna doświadczać niezrozumiałych zjawisk, zmuszając ją do konfrontacji z własnymi lękami i mrocznymi koszmarami z przeszłości.


Reżyserka Aislinn Clarke tak mówi o filmie:

"Fréwaka" to film o traumie i jej komunikacji – trauma jako dziedzictwo. Trudność w zrozumieniu doświadczeń innej osoby na poziomie osobistym, trudność w komunikowaniu ich ponad podziałami, takimi jak wiek i płeć.

Mówimy o traumie, która wywodzi się z historii i jest zakorzeniona w kulturze, która wyrosła z tej historii, jak kamień osadzony w korze drzewa. W filmie "Fréwaka" Shoo dręczą trudne wspomnienia z przeszłości, ale jeszcze bardziej niepokoi ją ogromny wpływ traumy na teraźniejszość –na jej związek, karierę, zdolność do funkcjonowania. Shoo musi pogodzić przeszłość z teraźniejszością, aby odzyskać nadzieję, ale czy jest do tego zdolna?

Zobacz zwiastun filmu "Fréwaka"




